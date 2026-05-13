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Baskonia y Murcia pugnan por la segunda plaza en el Buesa Arena

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Vitoria/Murcia, 13 may (EFE).- Kosner Baskonia y UCAM Murcia, separados solo por un triunfo, pugnarán este jueves por la segunda plaza en el Fernando Buesa Arena, en un choque clave para marcar las primeras plazas de la clasificación.

Vascos y murcianos miden fuerzas en Vitoria con Valencia y Barça mirando de reojo a un partido que se antoja muy físico, entre dos equipos que llegan en un buen momento.

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El Murcia es segundo clasificado con 22 victorias, mientras que el Baskonia es quinto con 21. En caso de que los locales consiguieran la victoria podría suponer el asalto a la segunda plaza, mientras que si cayera del lado murciano, éstos darían un paso de gigante para llegar como cabeza de serie a las eliminatorias por el título, en las que ya tienen una plaza asegurada.

Los de Paolo Galbiati, con Tadas Sedekerskis ya en dinámica de equipo, han recuperado el sitio perdido y optan a la segunda posición siempre y cuando ganen a los universitarios.

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De hecho, la diferencia de cinco puntos lograda por UCAM Murcia en la primera vuelta puede ser clave en un choque que apunta a resolverse en los minutos finales.

El entrenador italiano mantendrá la incógnita hasta última hora sobre qué extracomunitarios, a elegir entre Forrest, Simmonsy Howard, tomarán parte en un encuentro en el que no estará Will Falk por el lado murciano, que se suma a la conocida ausencia de Dylan Ennis.

Por parte del UCAM Murcia será baja el alero Will Falk, tras ser operado de un quiste en el glúteo izquierdo que se le infectó y que estará entre 10 y 15 días de baja, pero sí estará el pívot Devonte Cacok, recuperado de su dolencia en el hombro derecho, y mantendrá un dura pelea con Jesse Edwards y Mamadi Diakité.

Se espera un partido que podría decidirse en el duelo de bases. No en vano, David DeJulius fue el mejor de su equipo y Kobi Simmons lideró a un Baskonia que ha superado a los universitarios en tres de los cuatro últimos enfrentamientos.

Asimismo, cabe destacar que el plantel murciano no gana en Vitoria desde hace cuatro años, pero se presentan en el partido "con una fe ciega y yendo a por la victoria hasta el último momento" como comentó Sito Alonso.

Los vascos llegan después superar al Valencia Basket por 88 a 86 en el Roig Arena y los murcianos de vencer por 86-75 al Bàsquet Girona en su cancha del Palacio de los Deportes y acumulan una racha de ocho victorias en nueve partidos de Liga Endesa, pero cabe destacar que la única derrota fue contra el Real Madrid en la prórroga, en el Movistar Arena. EFE

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jd/rc/Ij/igg

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