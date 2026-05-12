Medvedev pone fin a la aventura de Tirante y se cita con Landaluce en cuartos

Roma, 12 may (EFE).- El ruso Daniil Medvedev avanzó este martes a los cuartos de final del Masters 1.000 de Roma tras eliminar el argentino Thiago Agustín Tirante por 6-3 y 6-2, y se enfrentará al español Martín Landaluce, que alcanzó esta ronda por primera vez en su carrera sobre tierra batida.

El ruso alcanzó así sus 27º cuartos de final de ATP Masters 1.000 y los segundos del año, después de haber llegado a la final de Indian Wells en marzo.

PUBLICIDAD

Medvedev es el único excampeón en Roma del circuito que sigue en el cuadro y frustró el sueño de Tirante de conseguir su tercera victoria ante un top 10 y alcanzar sus primeros cuartos de final de un Masters 1000, después de haber firmado ya su mejor actuación con estos octavos de final.

El argentino completó un gran torneo y fue una de las revelaciones tras imponerse en la anterior ronda a la leyenda local Flavio Cobolli, pero no pudo frenar a un Medvedev que volvió a mostrarse competitivo y contundente sobre la arcilla romana.

PUBLICIDAD

El tenista ruso accedió a esta ronda después de eliminar en tercera ronda al español Pablo Llamas, al que superó en tres sets (3-6, 6-4 y 6-2) en dos horas y ocho minutos.

El moscovita se enfrentará a Landaluce, que este martes certificó su clasificación tras imponerse al serbio Hamad Medjedovic por 7-5 y 6-4 y que también llega como una de las grandes revelaciones del torneo. EFE

PUBLICIDAD