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Extestigo de Jehová defiende su libertad de expresión para criticar a la confesión

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Torrejón de Ardoz (Madrid), 12 may (EFE).- El expresidente de la Asociación Española de Víctimas de los Testigos de Jehová Israel Flórez confía en que la libertad de expresión prime sobre el derecho al honor de una organización que recientemente la Audiencia Provincial consideró que no es delito llamarles "secta destructiva", en el juicio en el que se sienta en el banquillo por criticarla.

La sección civil de Tribunal de Instancia de Torrejón de Ardoz número 5 ha comenzado este martes el juicio a Flórez como consecuencia de la demanda por vulneración del derecho al honor que interpusieron contra él los Testigos de Jehová por unas declaraciones que hizo el día que incineraban a su hijo y que derivaron en un proceso judicial en 2021.

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Al entrar a los juzgados, cinco años después, Israel Flórez ha explicado a EFE lo que quieren demostrar: "Que tenemos libertad de expresión, que podemos contar lo que hemos vivido tanto dentro como fuera de los testigos y las consecuencias que ha tenido nuestro paso por la organización".

Ha subrayado "el daño que han provocado a muchas familias, que han roto toda su relación por culpa de las expulsiones y esa ley que tienen de no permitir hablar a los expulsados".

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El letrado de la Asociación Española de Víctimas de los Testigos de Jehová, Carlos Bardavío, ha indicado que espera que "por encima del derecho al honor prime la libertad de expresión y la libertad de información".

En este sentido, el letrado ha asegurado que poseen "base fáctica" para ello: "Tenemos testigos que van a afirmar que los testigos ejercen un control excesivo y que realizan discriminación a la mujer y al grupo LGTB", ha dicho.

Asimismo, Bardavío ha defendido que "también tiene que primar la libertad de información puesto que es un asunto de interés público y de salud pública".

Recientemente la Audiencia Provincial de Madrid confirmó una sentencia que había determinado que llamar "secta destructiva" a los Testigos de Jehová y decir que ejercen "un control excesivo sobre la vida de los fieles" no es delito, ya que se ampara en la libertad de expresión frente al derecho al honor que esgrimía la congregación.

La Sección 29 de la Audiencia Provincial Civil de Madrid rechazó así el pasado mes de abril el recurso presentado por los Testigos de Jehová de España contra la resolución dictada en diciembre de 2023 por el Juzgado de Primera Instancia número 6 de Torrejón de Ardoz que dio la razón a la Asociación Española de Víctimas de los Testigos de Jehová.

Se trata de la segunda sentencia que dicta la audiencia madrileña sobre litigios entre la congregación y sus exadeptos. La primera fue en respuesta a la demanda de un particular y, por lo tanto, esta es la primera vez que los magistrados se pronuncian sobre expresiones vertidas por la asociación de víctimas, según explicó a EFE el letrado Carlos Bardavío.

Actualmente siguen en marcha varios procesos por denuncias interpuestas por ambas partes, y que han dado pie a sentencias de diferentes signo que han sido recurridas. EFE

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(foto)(vídeo)

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EFE

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