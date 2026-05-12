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El argentino Sebastián Baez avanza a los octavos de final donde se medirá a Pablo Carreño

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Valencia, 12 may (EFE).- La primera jornada de la Copa Faulconbridge, torneo ATP Challenger 175 que se disputa sobre tierra batida en las pistas del CT Valencia, deparó la victoria del argentino Sebastián Baez sobre el español Roberto Carballés, lo que le dio el pase a los octavos de final donde se medirá al también español Pablo Carreño.

En el primero de los duelos hispano-argentinos de la jornada, el asturiano Pablo Carreño superó a Francisco Comesaña por 6-4 y 6-3; mientras que en el segundo, el bonaerense Sebastián Baez, sexto cabeza de serie, ganó a Roberto Carballés por 6-4 y 6-2. Báez y Carreño se medirán en los octavos de final.

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El boliviano Juan Carlos Prado Angel no pudo superar al suizo Leandro Riedi, en un disputado encuentro, que se llevó tras remontar el jugador helvético por 6-7(5), 6-1 y 6-3.

En el primer partido de la jornada del cuadro final, el burgalés Néstor Álvarez Varona, invitado por la organización, sorprendió al alemán Jan-Lennard Struff, octavo cabeza de serie del torneo, al imponerse por 6-1, 5-7 y 6-2.

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La jornada concluyó con el emotivo duelo entre el valenciano Bernabé Zapata y el paraguayo Adolfo Vallejo, que supuso el último partido como profesional del tenista español, quien anunció el pasado mes de diciembre que se retiraba en este torneo en su casa.

Zapata, de 29 años, que este año solo había jugado un partido en toda la temporada, y fue el pasado mes de febrero, apenas opuso resistencia y perdió por 6-1 y 6-1. EFE

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