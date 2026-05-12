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Jon Balda, operado de urgencia del bazo

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San Sebastián, 12 mayo (EFE).- Jon Balda, futbolista de la Real Sociedad B, ha sido operado de urgencia del bazo tras sufrir un fuerte golpe en el duelo ante el Huesca.

El lateral 'txuri urdin' sufrió un fuerte traumatismo por parte de su compañero Kazunari Kita en la primera parte de la victoria del Sanse en el Alcoraz del lunes. Tuvo que abandonar el campo en camilla, y fue trasladado rápidamente al Hospital Servet de Zaragoza.

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Ahí, ha sido intervenido de urgencia del bazo, y estará ingresado por varios días. El lateral de Anoeta no volverá a jugar en lo que queda de temporada, aunque el principal objetivo del equipo, la permanencia, ya está prácticamente certificada.

La Real lo ha hecho saber mediante un comunicado: "Jon Balda está ingresado en el Hospital Servet de Zaragoza recuperándose de una intervención abdominal como consecuencia de un traumatismo en el bazo. En cuanto tengamos un parte médico de su evolución lo publicaremos". EFE

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asr/arh

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EFE

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