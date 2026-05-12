Espana agencias

Exteriores dice que Ayuso rechazó la seguridad ofrecida por México y no facilitó su agenda

Guardar
Google icon

Madrid, 12 may (EFE).- La presidenta madrileña, Isabel Díez Ayuso, no quiso facilitar la agenda de su viaje a México y su equipo rechazó la seguridad que el Gobierno de ese país ofrece habitualmente en estos casos y que se le transmitió a través de la embajada española, según han señalado este martes fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores.

Estas fuentes, consultadas por EFE, han subrayado que "en ningún momento durante su viaje a México la presidenta de la Comunidad de Madrid comunicó a la Embajada de España ni al Ministerio ningún problema ni inquietud de seguridad".

PUBLICIDAD

Responden así a las acusaciones vertidas por Díaz Ayuso en una entrevista en la Cope, donde ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, de ponerla "en peligro" durante su viaje de la semana pasada y ha achacado a este motivo su vuelta prematura a España.

"En una situación de peligro extremo, (el Gobierno) nos abandonó y nadie se ha puesto en contacto con nosotros (...) ¿Tengo que ir en una flotilla a amenazar a Gobiernos para que haya una diplomacia y un apoyo por parte de nuestro Gobierno?", se ha preguntado la presidenta madrileña.

PUBLICIDAD

Díaz Ayuso ha cargado contra el Ejecutivo por haber "abandonado a un representante del Estado" como ella "a su suerte" en un país que ha descrito como "profundamente violento y peligroso" y sumido en el "narcotráfico".

Preguntado al respecto durante la rueda de prensa que ha ofrecido junto al director general de la OMS, el presidente del Gobierno ha afirmado que no quería polemizar con alguien que "es profesional en crear problemas y en confrontar" en España y en el extranjero. EFE

Temas Relacionados

EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Moreno cree que las críticas del alcalde de Adamuz se deben a las "presiones" del PSOE

Infobae

La directora de Titirimundi avisa: "Es un patrimonio cultural que hay que cuidar"

Infobae

Nuria Oliver: "Con la inteligencia artificial no hay nada gratis"

Infobae

Joan Manuel Serrat, Premio de Honor de la Academia de la Música

Infobae

La paliza mortal desfiguró el rostro de la víctima de la Colònia de Sant Jordi (Mallorca), que no pudo defenderse

La paliza mortal desfiguró el rostro de la víctima de la Colònia de Sant Jordi (Mallorca), que no pudo defenderse
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Rechazan la incapacidad permanente parcial a un cocinero de 39 años que perdió parte de dos dedos de su mano izquierda en un accidente laboral

Rechazan la incapacidad permanente parcial a un cocinero de 39 años que perdió parte de dos dedos de su mano izquierda en un accidente laboral

Un fugitivo húngaro condenado por delitos sexuales es detenido en España tras una pista ciudadana en la web de los más buscados de la UE

Ayuso acusa a Sánchez de ponerla “en peligro” en México, un país “sumido en la violencia” y en el que “muchos estados son controlados por el narco”

El Supremo expulsa del Ejército de Tierra a un oficial que agredió a una soldado de rango inferior por tocarle el brazo

Abogados mutualistas piden una “solución urgente” para poder cobrar su pensión en la Seguridad Social: “En el mejor de los casos llego a 400 euros”

ECONOMÍA

Alquiler gratis a cambio de reformar la vivienda: qué dice la ley y cómo funciona

Alquiler gratis a cambio de reformar la vivienda: qué dice la ley y cómo funciona

El Ibex 35 pierde los 17.700 puntos tras una caída del 1,2% en una jornada que arranca en rojo en las bolsas europeas

Los madrileños piden más vivienda, pero también transporte, servicios y sanidad: las prioridades de los nuevos barrios

El Tribunal Supremo lo confirma: tener un infarto mientras teletrabajas se considera accidente laboral

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

DEPORTES

Mbappé sigue tensando la cuerda del Real Madrid: de la polémica foto del Clásico a una imagen impasible desde el gimnasio de Valdebebas

Mbappé sigue tensando la cuerda del Real Madrid: de la polémica foto del Clásico a una imagen impasible desde el gimnasio de Valdebebas

Mourinho pospone su decisión sobre el futuro y niega contactos con el Real Madrid: “No he hablado con nadie de ningún club”

Carolina Marín detalla en ‘El Hormiguero’ cómo afrontó el final de su carrera: “Tengo 32 años y toda la vida por delante”

El mejor futbolista de la historia Cabo Verde jugará el Mundial con su selección: es el máximo goleador histórico y capitán del equipo

Por qué a la selección de Túnez se le conoce como las ‘Águilas de Cartago’