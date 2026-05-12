Exteriores dice que Ayuso rechazó la seguridad ofrecida por México y no facilitó su agenda

Madrid, 12 may (EFE).- La presidenta madrileña, Isabel Díez Ayuso, no quiso facilitar la agenda de su viaje a México y su equipo rechazó la seguridad que el Gobierno de ese país ofrece habitualmente en estos casos y que se le transmitió a través de la embajada española, según han señalado este martes fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores.

Estas fuentes, consultadas por EFE, han subrayado que "en ningún momento durante su viaje a México la presidenta de la Comunidad de Madrid comunicó a la Embajada de España ni al Ministerio ningún problema ni inquietud de seguridad".

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Responden así a las acusaciones vertidas por Díaz Ayuso en una entrevista en la Cope, donde ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, de ponerla "en peligro" durante su viaje de la semana pasada y ha achacado a este motivo su vuelta prematura a España.

"En una situación de peligro extremo, (el Gobierno) nos abandonó y nadie se ha puesto en contacto con nosotros (...) ¿Tengo que ir en una flotilla a amenazar a Gobiernos para que haya una diplomacia y un apoyo por parte de nuestro Gobierno?", se ha preguntado la presidenta madrileña.

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Díaz Ayuso ha cargado contra el Ejecutivo por haber "abandonado a un representante del Estado" como ella "a su suerte" en un país que ha descrito como "profundamente violento y peligroso" y sumido en el "narcotráfico".

Preguntado al respecto durante la rueda de prensa que ha ofrecido junto al director general de la OMS, el presidente del Gobierno ha afirmado que no quería polemizar con alguien que "es profesional en crear problemas y en confrontar" en España y en el extranjero. EFE

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