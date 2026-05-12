FundéuRAE: “condicionante” no es lo mismo que “condición”

Madrid, 12 may (EFE). La Fundación del Español Urgente (FundéuRAE), promovida por la Agencia EFE y la RAE, indica que “condicionante” se emplea en referencia a aquello que condiciona algo, pero no es adecuado su uso como sinónimo de “condición”, o sea, en alusión a un requisito indispensable.

Aun así, pueden verse en la prensa frases como “Las listas provisionales están a falta de comprobación por parte de las comisiones por si alguna de las candidatas no reúne los condicionantes exigidos en las reglas” o “Tanto las autoridades de un país como las del otro han puesto condicionantes a lo largo de la contienda para detenerla”.

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El factor o la circunstancia que determina algo se denomina “condicionante”, y así se emplea apropiadamente en este ejemplo: “Los condicionantes que marcaron el once de Claudio Giráldez ante el Ludogorets”; o sea, las variables que condicionaron que esa fuera la alineación. Como indica el “Diccionario panhispánico de dudas”, lo indicado es distinguir este sustantivo de “condición”, que sí se usa para hablar de algo que resulta imprescindible para que se dé otra cosa.

Por lo tanto, en los ejemplos lo conveniente habría sido escribir “Las listas provisionales están a falta de comprobación por parte de las comisiones por si alguna de las candidatas no reúne las condiciones exigidas en las reglas” y “Tanto las autoridades de un país como las del otro han puesto condiciones a lo largo de la contienda para detenerla”.

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La FundéuRAE (www.fundeu.es), promovida por la Agencia EFE y la Real Academia Española (RAE), tiene como principal objetivo el buen uso del español en los medios de comunicación. EFE