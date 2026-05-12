El PSOE lleva al Congreso una reforma de la LOREG para incluir a Formentera como circunscripción electoral propia

El PSOE ha presentado en el Congreso una reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) para incorporar a la isla de Formentera (Baleares) como circunscripción electoral propia, desarrollando así la reciente modificación de la Constitución.

La citada reforma constitucional, impulsada por el Parlamento balear para modificar el artículo 69.3, fue aprobada definitivamente el pasado 23 de abril en el Senado para que Formentera disponga de un senador propio y se desvincule así del 'tándem' electoral que conformaba con Ibiza.

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La nueva configuración exige, por tanto, adecuar la LOREG, como norma que articula el procedimiento de elección de los miembros de las Cortes Generales (Congreso y Senado), con el fin de garantizar la plena efectividad del mandato constitucional, la coherencia interna del ordenamiento y la regularidad de futuros procesos electorales.

En su iniciativa, recogida por Europa Press, los socialistas sostienen que con esta reforma buscan adaptar la Ley Electoral al nuevo texto constitucional modificando aquellos preceptos que regulan la elección de los senadores en las circunscripciones insulares con el fin de ajustar las referencias normativas que hasta ahora contemplaban conjuntamente a Ibiza y Formentera.

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DEBERÍA SER UNA REALIDAD PARA LAS PRÓXIMAS LEGISLATIVAS

De esta forma, "se asegura la plena vigencia del principio de seguridad jurídica y se garantiza que la ciudadanía de Ibiza y de Formentera pueda ejercer su derecho de participación política en igualdad de condiciones".

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Por todo ello, el PSOE plantea modificar los artículos 161.2 y 165.2 de la LOREG para incorporar expresamente a Formentera como circunscripción electoral propia y regular la elección del escaño que constitucionalmente le corresponde en el Senado.

En una disposición transitoria, el partido que sustenta al Gobierno puntualiza que la eficacia de la creación de las circunscripciones electorales al Senado por las islas de Ibiza y Formentera quedará pospuesta hasta la convocatoria de las primeras elecciones al Senado que se celebren.

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