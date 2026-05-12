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Sánchez insiste, tras el final del juicio por corrupción a Ábalos, en que "es el tiempo de la Justicia"

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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reiterado que ahora "es el tiempo de la Justicia" una vez que ha finalizado el juicio del 'caso mascarillas' que investiga por corrupción a su exministro José Luis Ábalos, al exasesor ministerial Koldo García y al empresario Víctor de Aldama.

"Lo he dicho en muchas ocasiones, es el tiempo de la Justicia", ha indicado Sánchez este martes en una comparecencia en La Moncloa junto al director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom, para explicar el operativo de evacuación del crucero afectado por hantavirus.

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Sánchez ha sido interrogado por el juicio, en concreto por las palabras del fiscal anticorrupción Alejandro Luzón, que en su informe final alertó de que la corrupción está "carcomiendo" el sistema democrático, aunque el jefe del Ejecutivo se ha remitido a la misma fórmula que ha utilizado en ocasiones anteriores para referirse a las irregularidades en sus filas.

"El Gobierno lo que ha hecho ha sido colaborar con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y con la Justicia", ha zanjado Sánchez, que suele defender que él ya asumió responsabilidades políticas apartando a Ábalos y a su sucesor como 'número tres' del PSOE, Santos Cerdán, y ahora deben ser los tribunales quienes decidan.

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