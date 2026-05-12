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Acusado de matar a su mujer embarazada Maialen Mazón, se acoge a su derecho a no declarar

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Vitoria, 12 may (EFE).- Jaime R., acusado de asesinar a cuchilladas a su esposa Maialen Mazón en Vitoria en 2023, ha decidido no declarar en el juicio con jurado popular en su contra, porque según le ha dicho a la jueza: "Creo que no estoy bien y no puedo declarar".

Este martes se celebra en la Audiencia Provincial de Álava la séptima jornada del juicio contra Jaime R., que se enfrenta a una petición de cárcel de 25 años por asesinato con alevosía y ensañamiento, con las agravantes de parentesco y género; 8 años por cada uno de los dos delitos de aborto y 4 por abandono de menor. La defensa pide la absolución por trastorno mental transitorio.

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El crimen se cometió en la tarde del 27 de mayo de 2023 en un apartahotel de la capital alavesa pero no fue descubierto hasta el día siguiente. La hija de la pareja, de dos años y medio entonces, permaneció sola durante 18 horas junto al cadáver de su madre, que estaba embarazada de gemelos.

La jornada ha arrancado con el visionado de una veintena de vídeos de las grabaciones de las cámaras de seguridad del apartahotel en las que se observa cómo la pareja llega al alojamiento con su hija y cómo después él sale y regresa en varias ocasiones con la niña mientras ella permanecía en el interior de la habitación.

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También se observa cómo después del crimen Jaime sale de la habitación, se pone una chaqueta oscura sobre la camisa blanca -que tenía algunas manchas de sangre- y abandona el establecimiento con una mochila y un bolsa de plástico en la mano, en la que supuestamente estaba el arma del crimen, que no ha aparecido.

Después ha llegado el momento de la declaración del acusado, que tras consultar en un breve receso con su abogado y su hermana -que también es letrada y está asistiendo al juicio- ha trasladado a la jueza su decisión de no declarar.

El juicio continuará a mediodía con la presentación de las conclusiones de las cuatro acusaciones -Fiscalía, familia de Maialen, Consejo del Menor y Asociación Clara Campoamor- y del abogado de la defensa, la última palabra y la entrega al jurado del objeto del veredicto. EFE

(Foto) (Vídeo) (Audio)

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EFE

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