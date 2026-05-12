Diego Ocampo: "El equipo ha estado impresionante"

Girona, 12 may (EFE).- El técnico del Baxi Manresa, Diego Ocampo, ha asegurado, tras el triunfo de este martes en la pista del Bàsquet Girona (74-79), que su equipo ha estado "impresionante" y que ha luchado "muchísimo sobre todo en el último cuarto" (19-31).

"Hemos estado espesos, pero hemos luchado, luchado y luchado y después de la antideportiva de Retin [Obasohan] el equipo ha hecho clic", ha asegurado sobre los últimos siete minutos (10-28).

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El entrenador gallego ha destacado que el Girona está haciendo "una temporada buenísima" y ha firmado "un muy buen partido", pero ha celebrado que el Manresa ha sabido pelear hasta imponerse.

"Hemos tenido un poquito de suerte. Hay que buscarla, pero la hemos tenido", ha añadido antes de señalar que en los minutos decisivos su equipo ha estado muy bien en ataque y en defensa.

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Ocampo ha reivindicado que ha creído en la victoria en todo momento, incluso cuando el Manresa perdía por 13 puntos a falta de siete minutos (61-51), y porque cree "mucho" en sus jugadores".

"Estamos viviendo una temporada muy, muy complicada a nivel de salud y a nivel emocional porque siempre hemos estado en problemas. Nunca hemos tenido una semana normal", ha lamentado. EFE

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