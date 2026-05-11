Más mascarillas en los pacientes del Gómez Ulla que acuden con cautela a sus citas médicas

Madrid, 11 may (EFE).- Los pacientes del hospital Gómez Ulla de Madrid, donde se encuentran ingresados los 14 pasajeros españoles del buque MV Hondius afectado por un brote de hantavirus, acuden este lunes con normalidad a sus citas médicas, pero también con cautela y provistos de mascarillas: "El recuerdo de la covid está más presente".

Así lo dice a EFE Ana María, de 82 años, que acude a ver a su marido, Luis, ingresado en la planta 15 del hospital, dos por encima de donde se encuentran los 14 españoles: "La proximidad impone, pero mi postura es respeto hacia lo que está pasando. Lo único que podemos hacer es asumirlo".

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Ana María cuenta que su marido llegó a estar ingresado por un proceso infeccioso grave en la planta 22, donde se encuentra la Unidad de Aislamiento y Tratamiento de Alto Nivel (Uatan) y destinada para el caso de que alguno de los pasajeros españoles dé positivo.

El hijo de Ana María, Luis, elogia la profesionalidad de esa unidad donde ingresó su padre hace unos años hasta conseguir la recuperación clínica.

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Otro paciente, Jan, de 35 años, es más crítico con la presencia de los españoles ingresados y recuerda que la situación actual es de "total incertidumbre".

Pilar, auxiliar del hospital Gómez Ulla, se muestra preocupada por la presencia de los españoles ingresados: "El hecho de estar aquí todos los días en movimiento agobia un poco".

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No obstante, entiende que todo va a estar controlado: "Confío en el hospital, creo que no habrá ningún problema, pero la tranquilidad es relativa, el recuerdo del covid está ahí".

Marco, militar, afirma estar totalmente tranquilo: "En algún lugar tienen que ingresarlos, y este hospital está muy preparado, lo que pasa es que la gente tiene en la cabeza lo del covid".

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A las puertas del hospital, donde se encuentran desde la jornada del domingo cámaras de televisión siguiendo la cobertura de la noticia, Silvia Valcarce, del sindicato de Enfermería Satse en el Gómez Ulla, ha avanzado a los medios que los 14 españoles se encuentran "bien y tranquilos, han pasado buena noche, sin síntomas".

Valcarce ha recordado que el hospital está habituado a este tipo de enfermedades y hay una unidad de aislamiento que se ha activado en otras ocasiones.

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Ha comentado que los pacientes están a la espera de los resultados de la PCR, en una planta de hospitalización en habitaciones individuales, y en comunicación permanente con la familia.

Ha añadido que la unidad de aislamiento se activará si dan positivo en las prueba de PCR o empiezan con síntomas, en ese caso habrá médicos específicos para los pacientes.

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Además, los pacientes cuentan con atención psicológica para el momento en que la soliciten.

Ha insistido en que el personal está tranquilo, la unidad es de "alto nivel" y el hospital funciona con total normalidad.EFE

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