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Sanidad afirma que la francesa no manifestó posibles síntomas de hantavirus en el crucero

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Madrid, 11 may (EFE).- La mujer francesa que ha dado positivo en hantavirus tras ser evacuada este domingo del barco MV Hondius junto a otros cuatro compatriotas, comenzó a encontrarse mal durante el vuelo de repatriación a París y no mientras se encontraba en el buque, han informado fuentes del Ministerio de Sanidad.

Francia ha confirmado este lunes su primer caso positivo de hantavirus relacionado con el brote detectado a bordo del crucero y ha explicado que después de esos primeros síntomas mientras volaba desde Tenerife hacia París, el estado de la mujer empeoró por la noche y el test al que se la ha sometido ha dado positivo.

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Las fuentes del Ministerio de Sanidad han subrayado que todas las medidas adoptadas desde el inicio han tenido como objetivo "cortar las posibles cadenas de transmisión", aunque consideran que "no sería extraño" que pudiera aparecer algún caso entre los contactos estrechos con pacientes que desarrollan fiebre.

"Precisamente por ello se han aplicado todas las medidas preventivas y de control de transmisión", inciden.

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La ciudadana francesa permanece ingresada en un hospital parisino junto a los otros cuatro franceses repatriados que han dado negativo por hantavirus, pero permanecerán hospitalizados "durante un mínimo de 15 días", según ha dicho la ministra francesa de Sanidad, Stéphanie Rist.

Respecto al caso del estadounidense que ha dado positivo en la PCR realizada, las fuentes de Sanidad han explicado que en Cabo Verde embarcó un epidemiólogo del Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades (ECDC por sus siglas en inglés) que analizó a todos los contactos y, especialmente, a aquellos que habían tenido contacto estrecho con los casos confirmados en el crucero.

Se realizó una prueba diagnóstica que se mandó a dos laboratorios; en uno de ellos, su resultado fue considerado por las autoridades estadounidenses "como un positivo débil", aunque para Sanidad "no era concluyente".

El segundo análisis fue negativo, añaden las mismas fuentes, que detallan que esta persona no manifestaba síntomas cuando estaba en Cabo Verde; sin embargo, "las autoridades estadounidenses han decidido tratar el caso como positivo".

Por ese motivo, explican las fuentes de Sanidad, solicitaron su evacuación por separado y se realizó en una embarcación independiente. Posteriormente, el Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades ha mantenido el criterio de caso positivo y ha viajado en un lugar aislado en su avión.

Respecto al otro estadounidense que presenta síntomas leves por posible hantavirus, las fuentes de Sanidad indican que los médicos del barco informaron de que esta persona mostró el miércoles 6 de mayo "una tos leve que remitió tras ese día", por lo que consideraron no clasificarla como caso probable.

Finalmente ha sido trasladada junto con el otro paciente de forma separada.

Estos dos estadounidense están viajando en una avión con unidades de biocontención para mayor precaución junto a otros 15 compatriotas repatriados desde Canarias, según ha informado el Departamento de Salud de Estados Unidos.

Los pasajeros serán trasladados al Centro Regional ASPR para el Tratamiento de Patógenos Especiales Emergentes (RESPTC) en el Centro Médico de la Universidad de Nebraska, antes de llevar al individuo afectado con síntomas leves a un segundo punto de tratamiento. EFE

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EFE

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