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El precio de la vivienda en alquiler subió un 3,5 % en 2024, su mayor alza desde 2019

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Madrid, 11 may (EFE).- Los precios de la vivienda en alquiler subieron un 3,5 % en el año 2024, su mayor aumento desde 2019, encadenando así diez años al alza, según la estadística experimental del Instituto Nacional de Estadística (INE) publicada este lunes.

Los precios de la vivienda alquilada aumentaron en 2024 en todas las comunidades autónomas y los mayores incrementos se produjeron en la Comunidad Valenciana, Islas Baleares y Andalucía, con subidas del 5 %, 4 % y 3,8 %, respectivamente.

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Por su parte, Asturias (2,7 %), Castilla y León (3 %), Cataluña y La Rioja (ambas 3,1 %) presentaron las menores subidas.

Si se analizan los municipios capitales de provincia, los incrementos más destacados se registraron en 2024 en Valencia (5,9 %), Málaga (5,2 %) y Alicante (5,1 %).

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Los municipios de más de 10.000 habitantes donde más subió el precio del alquiler en 2024 fueron Álora (7,3 %), Vilamarxant (6,3 %), Villamartín (6,2 %) y Sagunto (6,2 %).

La variación de los precios de los arrendamientos fue diferente dependiendo del año de firma del contrato, según ha apuntado el INE, que para esta estadística tiene en cuenta los Registros administrativos (AEAT).

Así, los nuevos contratos incrementaron sus precios un 8,8 %, más del doble que el incremento registrado un año antes (4,1 %).

Asimismo, los precios de los contratos que ya existían antes de 2024 subieron un 2,8 %.

Por tipo de edificación, las viviendas colectivas (aquellas ubicadas en edificios) incrementaron sus precios un 3,6 % en 2024, nueve décimas más que en 2023.

Por su parte, los precios de la vivienda unifamiliar alquilada subieron un 3 %, nueve décimas más que en 2023.

Entre 2024 y 2014, diez años, los precios de la vivienda en alquiler se han encarecido un 23,2 %.

En las viviendas de 60 m2 o menos aumentaron un 26,8 %, en las de 75 a 90 m2 un 22,9 % y en las de más de 150 m2 un 18,9 %.

Según el INE, las mayores subidas de precios de la vivienda en alquiler en capitales de provincia entre 2024 y 2015 se dieron en Valencia (36,4 %), Málaga (32,7 %), Palma (31,3 %), Gerona (28,1 %) y Alicante (27,5 %).

Además, los precios de los nuevos contratos de alquiler de vivienda han subido un 19,3 % entre 2024 y 2021 y los de los contratos ya existentes, un 7,5 %. EFE

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