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Citan de nuevo como testigos por las viviendas de Alicante a tres funcionarios municipales

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Alicante, 8 may (EFE).- Los tres funcionarios del Ayuntamiento de Alicante que no acudieron al juzgado el pasado viernes han vuelto a ser citados en calidad de testigos el 20 de mayo por la magistrada que investiga las irregularidades en la adjudicación de viviendas públicas en la zona de la Playa de San Juan para aclarar su papel en el escándalo de las promoción Les Naus.

Así lo ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, quien ha indicado que la citación para el 8 de mayo se cursó a través de un oficio remitido a la dirección de correo electrónico del propio Ayuntamiento de Alicante, "la misma a través de la que se requirió en su día el expediente administrativo".

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La magistrada titular de la plaza número 5 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Alicante citará para el próximo 20 de mayo a la jefa del servicio municipal de Gestión Patrimonial, Paloma Romero; el técnico de Gestión Patrimonial Pablo Torregrosa y el arquitecto jefe del departamento técnico de control de obras, Antonio Faura. Ahora la notificación la efectuará la unidad de la Policía Nacional adscrita a los juzgados.

Igualmente, la magistrada ha dejado sin efecto la citación para el próximo 5 de junio de uno de los adjudicatarios en calidad de investigado, y se ha aplazado al mismo día que los funcionarios, el 20 de mayo.

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En la comisión municipal que investiga las posibles irregularidades en la adjudicación de esas viviendas de protección pública en la zona de la Playa de San Juan celebrada este lunes, el vicealcalde, Manuel Villar, ha explicado a preguntas de la oposición que va a preguntar qué ha ocurrido con esa notificación a los funcionarios y ha argumentado que "no es muy normal que se le cargue la responsabilidad de un procedimiento judicial al ayuntamiento". EFE

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EFE

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