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Acusado de asesinar a su suegra en la Colònia de Sant Jordi recibió a los agentes con mucha sangre en pies y piernas

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Varios agentes de la Guardia Civil han declarado este lunes que el acusado de asesinar a su suegra en la Colònia de Sant Jordi en septiembre de 2024 salió a su encuentro en el lugar de los hechos con las piernas y los pies llenas de sangre.

Los agentes han declarado en la sesión de este lunes del juicio con jurado que se sigue en la Audiencia Provincial contra un hombre acusado de asesinar a su suegra dándole talonazos en la cabeza durante 15 minutos y por lo la fiscal reclama 20 años de prisión y la acusación particular prisión permanente revisable.

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Los guardias civiles que han declarado este lunes han coincidido en que a su llegada al lugar de los hechos, el acusado les recibió en chancletas y ensangrentado en piernas y pies.

Según han señalado, aunque se mostró nervioso pero no agresivo, sólo repetía frases como "yo no he sido", "os he llamado yo" y "os estáis equivocando".

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Cabe recordar que al inicio de la sesión de este lunes, el acusado ha sido expulsado unos minutos tras un enfrentamiento verbal con el presidente del Tribunal.

JUICIO CON JURADO

El juicio comenzó el pasado viernes con la constitución del jurado y la lectura de los informes iniciales de las partes y durante el cual la fiscal del caso, ocurrido el 24 de septiembre de 2024, calificó al acusado en varias ocasiones como "la maldad personificada".

Los hechos se remontan al 25 de septiembre de 2024, cuando, según el escrito de acusación de la Fiscalía, el acusado propinó una paliza a la madre de su expareja hasta matarla.

Aquel día, aprovechando que la mujer llegó sola al domicilio en el que convivían, la abordó en el porche, la tiró al suelo y le propinó fuertes y numerosas patadas en la cabeza durante al menos 15 minutos. La paliza, señala el Ministerio Público, le ocasionó múltiples lesiones incompatibles con la vida.

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EuropaPress

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