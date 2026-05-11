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La jueza de las VPP de Alicante vuelve a citar a los tres funcionarios que no comparecieron el viernes

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La magistrada que instruye la causa de las VPP de Alicante, titular de la plaza 5 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Alicante, ha vuelto a citar para el próximo 20 de mayo para que declaren como testigos a los tres funcionarios del Ayuntamiento que no comparecieron el pasado viernes, tras una primera citación, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.

La citación para el 8 de mayo se cursó a través de un oficio remitido a la dirección de correo electrónico del propio Ayuntamiento alicantino, la misma a través de la que se requirió en su día el expediente administrativo, según ha indicado el alto tribunal en un comunicado.

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La nueva citación para estos testigos para el 20 de mayo se efectuará ahora por la unidad de Policía Nacional adscrita a los juzgados. Los tres funcionarios llamados a declarar son la jefa del Servicio de Gestión Patrimonial, un técnico de ese servicio y el arquitecto jefe del Departamento Técnico de Control de Obras.

Igualmente, la magistrada ha dejado sin efecto la citación para el próximo 5 de junio de un investigado, beneficiario de una de las viviendas, a petición de su representación legal. La nueva fecha de esa declaración es también el 20 de mayo.

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Se da la circunstancia de que los tres funcionarios tampoco acudieron a la comisión del consistorio --es voluntario asistir a este órgano local-- constituida tras la polémica de este residencial levantado sobre suelo que era municipal en Playa de San Juan.

El viernes sí que comparecieron cuatro personas adscritas a la Conselleria de Vivienda de la Generalitat Valenciana a las que la magistrada también acordó llamar en calidad de testigos. Sus comparecencias fueron fundamentalmente de carácter técnico

El abogado Eduardo García-Ontiveros, que representa a la acusación popular de Ciudadanos en la causa, mostró el viernes sus dudas sobre que la incomparecencia de los tres funcionarios municipales se debiera a un error administrativo. "Lo que está claro es que las personas, si no han venido, es porque esa citación del juzgado no les ha llegado personalmente a ellos", resaltó.

Desde esta acusación pretendían preguntarles cuándo detectaron la existencia de posibles irregularidades. También si las notificaron a alguien y, en su caso, a quién, cuándo y a través de qué medio.

En esta causa la jueza titular de la plaza 5 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Alicante ha citado como investigadas a 15 personas por la adjudicación de viviendas de protección pública (VPP) en el residencial Les Naus, ubicado en Playa de San Juan.

Entre ellas, están la exconcejala de Urbanismo del consistorio, Rocío Gómez, y la exdirectora general municipal y jefa del Servicio de Contratación, María Pérez-Hickman. También funcionarios del Ayuntamiento y la Conselleria de Vivienda además de diez beneficiarios de las adjudicaciones, y, por parte de Fraorgi, gestora de la cooperativa promotora del complejo, el administrador único.

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EuropaPress

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