Más de 500 sevillistas apoyarán a su equipo en el Estadio de la Cerámica

Sevilla, 11 may (EFE).- Más de quinientos aficionados del Sevilla apoyarán a su equipo este miércoles en el Estadio de la Cerámica, donde su equipo, si le gana al Villarreal, certificaría virtualmente la permanencia en LaLiga EA Sports, en un desplazamiento para el que el club ha bonificado gran parte del coste de los autobuses hasta la localidad castellonense.

El Sevilla informó este lunes de que ya han sido vendidas más de medio millar de entradas para ese partido en Villarreal, aunque aún hay un cupo disponible que podrá adquirirse hasta las 20.00 horas o hasta agotar existencias, después de que el club hispalense acordara con el Villarreal la cesión de casi el doble de las entradas previstas en un principio.

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A la compra de estas entradas sólo pueden acogerse los socios del equipo sevillista, tanto los abonados (con asiento) como los rojos o blancos que se benefician de distintas iniciativas de la entidad.

Según el Sevilla, estas localidades para asistir al Villarreal-Sevilla, un partido vital en la lucha por la permanencia del conjunto del barrio de Nervión, tienen un formato digital y serán remitidas a los socios por correo electrónico entre 48 y 24 horas antes de la disputa del encuentro.

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Para facilitar el desplazamiento de sus aficionados en autobuses a la localidad castellonense, el club hispalense decidió sufragar más de la mitad del coste del viaje, que será de 20 euros, incluida la ida y la vuelta, con lo que el precio total de la entrada más el autocar es de 50 euros. EFE