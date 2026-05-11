El Oviedo desciende matemáticamente a Segunda a falta de tres jornadas

Redacción Deportes, 11 may (EFE).- El Real Oviedo ha consumado este lunes de manera matemática su descenso a Segunda División tras el empate 1-1 del Girona en el campo del Rayo Vallecano en el cierre de la trigésima quinta jornada de LaLiga EA Sports.

El empate sin goles del domingo ante el Getafe en el Carlos Tartiere hizo que el Oviedo perdería la categoría si el Girona puntuaba este lunes en el Estadio de Vallecas a tres jornadas del final del campeonato. Un gol del uruguayo Cristhian Stuani en el minuto 90 dio el empate al cuadro catalán en Madrid y condenó al asturiano.

PUBLICIDAD

El Oviedo ha sumado 29 puntos en 35 jornadas con solo seis victorias, 11 empates y 18 derrotas. Desciende tras un año en la máxima categoría. EFE