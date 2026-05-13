Advierten de paralización de Defensa del mantenimiento de los Leopard y los obuses en Santa Bárbara en Alcalá (Sevilla)

Los sindicatos UGT y CCOO han advertido de que los contratos marco con el Ministerio de Defensa para el mantenimiento de los tanques de la familia Leopard y del programa Obus en la planta Santa Bárbara Sistemas (Gdels) en Alcalá de Guadaíra (Sevilla), en vigor y recogidos en el Plan Industrial 2022 al 2027, están siendo "paralizados" por el referido ministerio.

Según indican ambos sindicatos en un comunicado y a través de, aseguran, información aportada por la propia empresa, esto "imposibilita" el desempeño de la actividad en la planta y "pone en peligro" el futuro y el empleo de algo más de 400 trabajadores, 334 directos y 100 indirectos, además de todas las empresas proveedoras de la cadena de suministro, que ascenderían a unas 100 entidades a nivel local.

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Esta empresa, según ambos sindicatos, se reestructuró tras el Plan Industrial y en los dos años anteriores ha tenido un "empleo estable y en aumento", algo que en 2026 "peligra". Por ello, han instado a Defensa y a las administraciones locales a "llegar a un entendimiento" por "el bien de todos".

Por su parte, fuentes del referido ministerio consultadas por Europa Press han negado los hechos y han asegurado que es "falso" que se estén produciendo estos impagos. No obstante, fuentes cercanas al caso han confirmado a esta agencia la paralización y han remarcado que impide la "continuidad" del contrato, lo que podría afectar a los trabajadores y al propio proyecto.

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