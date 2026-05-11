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El Herediano y el Saprissa disputarán el título en el fútbol de Costa Rica

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San José, 10 may (EFE).- El Herediano, del goleador cubano Marcel Hernández, eliminó en las semifinales al Cartaginés y jugará la final del Torneo Clausura del fútbol de Costa Rica con el Saprissa, que dejó en el camino al Liberia del entrenador paraguayo José Saturnino Cardozo.

En una cerrada serie de semifinales el Herediano demostró la solidez defensiva del planteamiento del entrenador argentino José Giacone para dejar fuera de combate al Cartaginés del técnico guatemalteco Amarini Villatoro con un 1-0 global.

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El Herediano ganó la semana pasada como visitante el partido de ida con un solitario gol de Elías Aguilar y en el partido de vuelta del sábado repitió su plan de juego defensivo para mantener el empate a cero, con lo cual consiguió su boleto a la final.

El otro finalista es el Saprissa del entrenador Hernán Medford, que este domingo en casa se impuso por 2-0 al aguerrido Liberia y cerrar la serie con un global de 3-1 tras el empate 1-1 de la ida.

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Abrió la cuenta al cierre del primer tiempo el centrocampista Jefferson Brenes con un golazo de tijera ante un centro de Orlando Sinclair, lo que significó un premio al equipo que jugaba mejor hasta ese momento.

En el segundo tiempo, el entrenador paraguayo José Saturnino Cardozo arriesgó para buscar el empate y se adueñó de la posesión de la pelota con el delantero mexicano-estadounidense Joaquín Alonso Hernández como principal figura.

Fue precisamente Hernández el que estuvo más cerca de anotar para el conjunto visitante con dos remates que el portero del Saprissa Abraham Madriz desvío de forma espectacular a mano cambiada.

En los minutos finales del compromiso el Saprissa marcó el 2-0 por medio de un penalti anotado por Ariel Rodríguez.

La final comenzará el próximo fin de semana en el estado Ricardo Saprissa y una semana después se jugará la vuelta en el estadio Carlos Alvarado, casa del Herediano.

El Saprissa, el equipo más laureado de Costa Rica, buscará su título 41, mientras que el Herediano quiere su estrella 32. EFE

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