La paraguaya Claudia Martínez Ovando prolonga el vuelo de las Washington Spirit

Chicago (EE.UU.), 10 may (EFE).- La paraguaya Claudia Martínez Ovando prolongó este domingo el momento dulce de las Washington Spirit del técnico español Adrián González en la NWSL, al anotar el gol del triunfo por 1-0 contra las Seattle Reign.

Martinez Ovando, de tan solo 18 años, celebró su segundo gol consecutivo en la NWSL y entregó a las Spirit la quinta victoria seguida.

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El equipo dirigido por González es segundo, con 18 puntos, a uno de las líderes, unas Portland Thorns que perdieron contra el Racing Louisville por 3-1.

El Gotham, del también español Juan Carlos Amorós, defensor del título, no pasó del 1-1 con el Boston Legacy y ocupa la quinta posición, con 15 puntos.

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El gol del empate para Boston llevó la firma de la española Alba Caño. EFE