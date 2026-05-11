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114-109. El codazo de Wembanyama le sale caro a los Spurs

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Chicago (EE.UU.), 10 may (EFE).- El codazo a Naz Reid que el francés Victor Wembanyama pagó con la expulsión le salió caro este domingo a los San Antonio Spurs, que perdieron 114-109 en el campo de los Minnesota Timberwolves y están ahora empatados 2-2 en las semifinales del Oeste de la NBA.

Wembanyama fue expulsado por falta flagrante de tipo 2 por dar un violento y peligroso codazo en el cuello a Naz Reid con 8.39 por jugar en el segundo período.

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El francés, que disputa este año los 'playoffs' por primera vez en su carrera, llevaba cuatro puntos y cuatro rebotes en el momento de la expulsión.

Sin él, Stephon Castle y Dylan Harper sostuvieron a los Spurs hasta el cuarto período, en el que Anthony Edwards llevó de la mano a los Wolves, con 16 de sus 36 puntos, para firmar una gran remontada.

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Edwards acabó el partido con 13 de 22 en tiros de campo y añadió seis rebotes y dos asistencias a su cuenta personal.

Su actuación fue fundamental para rescatar a los Wolves ante unos Spurs en los que De'Aaron Fox y Dylan Harper anotaron 24 puntos cada uno y Stephon Castle aportó 20, seis rebotes y cuatro asistencias.

Al ritmo de sus jóvenes escoltas, los texanos tuvieron una ventaja de ocho puntos en el 94-86 del cuarto período, antes de un parcial de 9-2 de los Wolves que cambió el rumbo del encuentro.

Los últimos minutos fueron de máxima intensidad. Los Wolves se escaparon hasta el 107-101 con 1.50 por jugar, pero los Spurs se aferraron al encuentro.

Rudy Gobert y Naz Reid impusieron su físico en la pintura y contribuyeron en los quince rebotes ofensivos que aseguraron a su equipo valiosos puntos de segunda oportunidad.

En el último minuto, los Spurs recortaron hasta los tres puntos y estuvieron a punto de forzar una recuperación que podía entregarles el último tiro.

La feroz defensa de los texanos obligó a los Spurs a lanzar el balón directamente en la mitad de campo ofensiva, donde Ayo Dosunmu consiguió una recepción más de NFL que de NBA, con la ayuda de una pierna, y evitó una pérdida de posesión gravísima.

Los Spurs tuvieron que cometer una falta y Dosunmu sentenció el partido desde la línea de libres para subir el 2-2 en una serie que ve a los Wolves de nuevo con viento a favor. EFE

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