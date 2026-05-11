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1-4. Los Ángeles FC, tocado tras la derrota con Toluca, sufre otra goleada

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Chicago (EE.UU.), 10 may (EFE).- Los Ángeles FC, tocado tras la eliminación sufrida contra Toluca en las semifinales de la Liga de Campeones de la Concacaf, perdió este domingo por 1-4 en casa contra el Houston Dynamo en su regreso a la competición en la MLS.

LAFC, que solo ha ganado uno de sus últimos seis partidos en la liga estadounidense, sucumbió ante un doblete de Jack McGlynn y los goles del polaco Mateusz Bogusz y del brasileño Guilherme.

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De poco sirvió el gol del momentáneo 1-2 anotado por el salvadoreño Nathan Ordaz.

A pesar de su momento negativo, los californianos son terceros en el Oeste con 21 puntos, detrás de Vancouver (26) y San José Earthquakes (29).

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El Dynamo es octavo en la misma conferencia, tras ganar cuatro de sus últimos cinco partidos. EFE

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