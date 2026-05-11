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Junior se impone ante Once Caldas y pone un pie en las semifinales de la liga colombiana

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Bogotá, 10 may (EFE).- El Junior se impuso por 0-1 como visitante frente al Once Caldas en un encuentro marcado por las imprecisiones del local que le costaron el partido en el estadio Palogrande de Manizales, por lo que con este resultado el club barranquillero pone un pie en las semifinales de la liga colombiana.

Con un gol de penal anotado por el paraguayo Guillermo Paiva al minuto 43, el Junior de Barranquilla tomó la delantera.

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El encuentro se jugó con intensidad y sin cortes hasta el minuto 31 cuando Andrés Felipe Roa vio la cartulina amarilla tras llegar tarde a la disputa del balón.

Después de varios intentos fallidos del Once Caldas, la primera parte del partido terminó con los tiburones de Barranquilla a la cabeza.

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En el arranque de la segunda parte, los locales de Manizales realizaron una modificación con el ingreso de Dannovi Quiñones y la salida de Luis Sánchez.

En el minuto 52 el arbitro señaló penal a favor de Once Caldas, pero fue observado por el VAR y finalmente anulado, por lo que el equipo se quedó sin la posibilidad de empatar el encuentro.

Al concluir los 45 reglamentarios del segundo tiempo, el colegiado otorgó seis minutos más, que no alcanzaron para los locales.

Con esta victoria y si Junior mantiene su ventaja en la vuelta del próximo miércoles, el equipo de Barranquilla será el rival del ganador del partido entre Independiente Santa Fe y América de Cali, que terminó 1-1 el sábado. EFE

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EFE

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