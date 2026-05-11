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James Rodríguez saldrá del Minnesota tras el partido del próximo miércoles

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Chicago (EE.UU.), 10 may (EFE).- El colombiano James Rodríguez dejará el Minnesota United después del partido que su equipo tiene fijado el próximo miércoles en la jornada de entre semana de la MLS, según aseguran fuentes de la liga estadounidense.

James Rodríguez, que formó parte de la convocatoria del Minnesota y saltó al campo este domingo en el minuto 64 del encuentro contra el Austin, se despedirá de su club después del duelo del miércoles contra el Colorado Rapids para empezar a prepararse para el Mundial.

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El media punta colombiano, de 34 años, solo ha disputado siete partidos con la camiseta del Minnesota, al que llegó este año tras cerrar su etapa en el León mexicano.

James fue titular por última vez en un partido perdido contra Los Ángeles FC el pasado 25 de abril.

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El exjugador del Real Madrid y del Bayern Múnich, entre otros, se incorporó al Minnesota para recuperar ritmo competitivo de cara al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. EFE

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