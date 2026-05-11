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El ecosistema emprendedor español es el quinto de Europa que más acapara inversión en IA

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Madrid, 11 may (EFE).- El ecosistema emprendedor español ha captado 1.600 millones de euros en Inteligencia Artificial en el periodo 2020-2024, siendo el quinto país europeo más relevante en captación de fondos para esta tecnología por detrás de Reino Unido, Francia y Alemania, que le superan con diferencia, y también Suiza. 

Reino Unido multiplica por diez la inversión que ha recibido España en este periodo, con 18.500 millones; Francia y Alemania por más de cuatro con 9.900 millones y 8.300 millones, respectivamente, mientras que la de Suiza se situó en 2.600, según el informe "El impacto real de la Inteligencia Artificial en el ecosistema emprendedor”, elaborado por South Summit y por la consultora PwC y dado a conocer este lunes.

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En el conjunto del país, existen 392 'startups' (empresas emergentes) de IA, que han recibido 1.600 millones de inversión, siendo el sector de seguridad y defensa los que mayor peso tienen.

España destina más de 1.500 millones del plan de recuperación a la Estrategia Nacional de IA, el 45 % de sus empresas de ciberseguridad usan modelos de IA para detectar amenazas antes de que ocurran; mientras que sus matrículas en grados STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas) han crecido un 25 % en los últimos años, según los datos de este informe.

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Esta inversión se produce en un contexto en el que la IA ha logrado transformar en pocos años las principales tendencias de inversión y en el que cada vez más 'startups' sitúan esta tecnología en el centro de su modelo de negocio.

Desde el boom de esta tecnología en 2022, más de mitad de la inversión a nivel global se concentra en IA, pasando del 30 % que se registró en 2022 al 61 % en 2025.

Para 2026, se prevé que esta tendencia continúe, ya que en el primer trimestre de 2026 registró un nuevo récord de inversión, apoyado en el auge de megarrondas en operaciones de IA generativa que se cerraron a principios de año y que concentran grandes volúmenes de inversión, como fueron las de OpenAI, Anthropic o Waymo.

En cuanto a la inversión a nivel global en startups, esta alcanzó en 2025 un volumen de 441.000 millones de dólares (374.380 millones de euros al cambio), con un crecimiento del 26 % respecto a 2024.

Pese a la tendencia al alza, este parámetro cayó en España en 2025 un 3%, hasta los 3.108 millones. No obstante, el número de operaciones creció un 11 %.

América del Norte (Estados Unidos y Canadá) lidera este avance, tras registrar un incremento del 42 % hasta los 289.300 millones de dólares.

Europa también muestra una evolución positiva, con un aumento del 16 % hasta los 64.000 millones de dólares, mientras que Asia registra un descenso del 5%, hasta los 77.700 millones en 2025.

Este informe se ha dado a conocer este lunes con motivo de la presentación del South Summit Madrid 2026, un foro internacional que coorganiza IE University, que situará a la capital madrileña del 3 al 5 de junio como el epicentro mundial de la IA y del emprendimiento. EFE

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