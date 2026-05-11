Celta y Levante miden su buen momento en un duelo decisivo

Vigo/Valencia, 11 may (EFE).- El Levante tiene este martes la primera oportunidad para dormir fuera de la zona de descenso, un reto impensable a principios de 2026 pero que será una realidad en caso de derrotar al Celta en Balaídos, donde el equipo de Claudio Giráldez buscará, con su tercera victoria consecutiva, presionar al Betis en esa pelea por la quinta plaza.

Aferrado a los espectaculares números que lleva desde la llegada del portugués Luis Castro a su banquillo, el Levante sueña con mantenerse en Primera. Solo ha perdido dos de sus últimos diez encuentros, aunque fuera de casa no gana desde el 4 de enero -goleada al Sevilla en el Sánchez Pizjuán-.

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El duelo será de máxima exigencia para los celestes, que han recuperado su solidez defensiva en el momento decisivo del curso. De repente, las victorias ante Elche y Atlético han provocado que nadie hable de la ausencia del central sueco Carl Starfelt, al que tanto echó de menos en el mes de abril.

El sueño de jugar una competición continental, por segunda temporada consecutiva, pasa por Balaídos, donde también tiene que recibir al Sevilla, que podría llegar con la salvación asegurada tras ganar sus últimos dos duelos.

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A la espera de lo que haga el Rayo frente al Girona, los de Giráldez disfrutan de una ventaja de cinco puntos sobre el Getafe, con el que tiene perdido el ‘goal-average’ particular, y seis sobre el Athletic, al que visitará el próximo domingo.

El técnico gallego volverá a agitar su once. Iago Aspas, Hugo Álvarez, Carreira y Jutglà, suplentes en el Metropolitano, volverán a la titularidad. La gran duda está en el centro del campo por los problemas físicos que arrastra Ilaix Moriba. Si fuerza, estará acompañado de Fer López. En caso contrario, Hugo Sotelo entraría en la medular, ya que el uruguayo Matías Vecino sigue siendo baja por lesión.

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El Levante visita al Celta en Vigo con la necesidad de ganar para mantenerse vivo en la pelea por la permanencia en Primera y para eso tendrá que romper con su mala racha fuera de casa, pues no gana como visitante desde su debut el 4 de enero, cuando venció por 0-3 ante el Sevilla a domicilio.

Todavía penúltimo con 36 puntos, el Levante podría plantarse en Balaídos a tres puntos de la permanencia o a dos, dependiendo de lo que pase en Vallecas en la clausura de la trigésimo quinta jornada de LaLiga EA Sports.

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El entrenador del Levante, Luís Castro, recupera para este partido al hondureño Kervin Arriaga, sancionado en la pasada jornada, y mantiene en la enfermería a Carlos Álvarez y Unai Elgezabal, mientras que Iván Romero ya está recuperado de la lesión muscular que le impidió jugar el último partido.

Además, algunos jugadores como Tunde, Dela, Rey o Manu Sánchez acabaron muy fatigados el partido del pasado viernes ante el CA Osasuna, pero el entrenador del Levante comentó en la rueda de prensa previa que habían mejorado y que en ningún caso forzará su recuperación.

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En el caso de que Tunde no estuviera al cien por ciento, Brugué podría entrar en el once titular del Levante en Vigo. Mismo caso ocurre con Pampín, que podría ocupar el sitio de Manu Sánchez en el lateral izquierdo.

- Alineaciones probables:

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Celta: Radu, Javi Rodríguez, Yoel Lago, Marcos Alonso; Mingueza, Moriba o Sotelo, Fer López, Carreira; Aspas, Hugo Álvarez y Jutglà.

Levante: Ryan, Toljan, Dela, Matías Moreno, Manu Sánchez o Pampín, Rey o Arriaga, Pablo Martínez, Olasagasti, Víctor García, Brugué y Espí.

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Árbitro: Adrián Cordero (Comité Cántabro)

Estadio: Balaídos

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Hora: 19.00

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