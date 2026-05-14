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Sor Lucía Caram: El papa accedió a bendecir nuestras ambulancias para Ucrania en 24 horas

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Barcelona, 14 may (EFE).- Sor Lucía Caram ha asegurado que el papa León XIV bendecirá durante su visita a Barcelona una caravana de ambulancias que se dirigirán a Ucrania dentro de un corredor humanitario que organiza junto con la Fundación del Convento de Santa Clara que ella lidera: "Dijo que sí en 24 horas", cuenta en una entrevista con EFE.

La religiosa dominica, conocida por su labor humanitaria, relata esta anécdota desde Polonia, donde está viajando con 255 niños ucranianos a quienes ha invitado a visitar Barcelona, alejados de la guerra en su país, y a donde próximamente espera volver en una de sus misiones humanitarias tras recibir la bendición del pontífice.

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"El papa bendecirá nuestras ambulancias el 9 de junio por la tarde, en las inmediaciones del estadio de Montjuïc, donde luego hará una misa. Cuando se lo propuse, inmediatamente dijo que sí", destaca ella, añadiendo que el cardenal de Barcelona será el encargado de ultimar todos los preparativos.

Sor Lucía Caram recuerda que en las otras dos ocasiones en las que coincidió con el papa, estuvo "unas dos horas" hablando sobre la situación en Ucrania y asegura que percibió interés por parte del santo padre, de quien destaca su forma de aceptar invitaciones.

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"Sabía que era difícil que accediera a bendecir nuestras ambulancias, pero veo que es un papa que toma las decisiones por sí mismo, no tanto por la vía oficial", revela.

Su iniciativa de ambulancias para Ucrania suma ya 400 ambulancias y 44 corredores humanitarios enviados hacia ese país, que en esta ocasión transportará 30 vehículos, entre ellos ambulancias y coches adaptados, generadores eléctricos y desfibriladores, material de primera necesidad y ayuda humanitaria para la población civil.

"Ucrania es un conflicto olvidado y, aprovechando que Barcelona será noticia, esta misión será importante por el pueblo ucraniano, que se siente muy olvidado por todos", ha lamentado sor Lucía Caram.

La religiosa se ha convertido en un referente de la ayuda humanitaria a Ucrania, con su trabajo tanto sobre el terreno como en España, con la atención a heridos de guerra y a civiles. Por esa labor, Ucrania la condecoró en febrero de 2025 con la Orden de la Princesa Olga.

Por ahora, espera con "positivismo" la visita del papa y cuando vuelva a Barcelona tiene prevista una reunión con el cardenal para preparar una operativa que asegura que "no será fácil" tanto por los protocolos de una visita tan importante como por la seguridad. EFE

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EFE

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