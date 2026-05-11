Continúa el tiempo lluvioso en el norte, oeste, centro peninsular y Canarias

Madrid, 11 may (EFE).- La borrasca al oeste de Portugal, ya en fase madura, seguirá dejando este lunes inestabilidad en el área cantábrica, Galicia, Castilla y León y norte de Extremadura, con lluvias, chubascos y tormentas que se extenderán a varios puntos de la meseta norte y del área cantábrica, y temperaturas frescas para la época del año.

Según el pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), solo Galicia tendrá aviso amarillo por lluvias y tormentas. Habrá predominio de cielos nubosos o cubiertos en la Península, salvo en la vertiente mediterránea y el cuadrante sureste, donde estarán poco nubosos o despejados. La nubosidad tenderá a disminuir en el centro y en el sur peninsular.

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Se prevén chubascos en Galicia -donde en el interior podrán ser localmente fuertes-, el norte de Cáceres y oeste de Castilla y León, precipitaciones que ocasionalmente estarán acompañados de tormenta. Las precipitaciones se extenderán a otros puntos de la meseta norte y a otras regiones del Cantábrico.

Habrá probables las brumas y bancos de niebla matinales en entornos de montaña de la vertiente atlántica y en puntos de la meseta sur. En los entornos de montaña del norte peninsular nevará por encima de los 1.800-2.000 metros.

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En Canarias habrá cielos nubosos o con intervalos nubosos y probables precipitaciones ocasionales en las islas montañosas, con viento de componente oeste, flojo o moderado.

Las temperaturas máximas ascenderán de forma ligera o moderada en la Península y Baleares, excepto descensos en el Ampurdán; mientras en el tercio este y Canarias apenas habrá cambios; las mínimas descenderán en la meseta sur y el centro de Andalucía, subirán en Baleares y en la fachada oriental, y permanecerán sin cambios en el resto.

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El viento será de componente oeste o sur en la Península y en Baleares, moderado en el litoral mediterráneo, con intervalos fuertes en el gallego, y flojo en general en el resto.

- GALICIA: probables brumas y nieblas matinales en la Montaña de Orense que podrían darse también en otras zonas altas del sur y del interior oriental. Cielo nuboso, con chubascos y tormentas que serán más intensos y generalizados durante las horas centrales cuando podrían ser puntualmente fuertes en el interior y persistentes en la fachada atlántica.

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Temperaturas sin cambios o en ligero ascenso, que será algo más acusado de las máximas en puntos del sureste. Viento moderado en el litoral al sur de Fisterra y flojo en el resto, que tenderá a flojo variable y al final a intervalos moderados en el litoral.

- ASTURIAS: cielo nuboso, con grandes claros de madrugada en zonas llanas, y lluvias y chubascos generalizados que, durante la tarde, podrían ser localmente fuertes y con tormentas en el extremo suroeste. Temperaturas sin cambios significativos. Viento flojo variable.

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- CANTABRIA: cielo nuboso, con grandes claros de madrugada y por la noche, y lluvias y chubascos que serán poco probables en el litoral. Temperaturas con pocos cambios, salvo un ascenso de las máximas en el tercio sur. Viento flojo variable con intervalos moderados.

- PAÍS VASCO: intervalos nubosos, con chubascos dispersos, sobre todo en el interior norte. Temperaturas mínimas con pocos cambios y máximas sin cambios o en ligero aumento, que será algo más acusado en el suroeste. Viento flojo a moderado amainando a flojo variable.

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- CASTILLA Y LEÓN: cielo nuboso en general, con lluvias y chubascos que serán más frecuentes cuanto más hacia el oeste, sobre todo en el entorno del Sistema Central. Tampoco se descarta alguna tormenta aislada. Temperaturas mínimas sin cambios o en ligero descenso en el sureste y máximas en ligero ascenso. Viento flojo o moderado.

- NAVARRA:cielo poco nuboso, con intervalos de nubosidad de evolución diurna y chubascos ocasionales, serán dispersos y poco probables en el sur. Temperaturas mínimas sin cambios o en ligero descenso y máximas con pocos cambios. Viento flojo variable.

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- LA RIOJA: intervalos nubosos, con algunos chubascos que podrán ir acompañados de tormenta. Temperaturas con pocos cambios en el valle y mínimas en ligero descenso y máximas en ligero ascenso en la sierra. Predominará el viento flojo o moderado.

- ARAGÓN: cielo poco nuboso o despejado. A partir de mediodía aumentará a intervalos nubosos, con probabilidad de chubascos débiles y dispersos. Temperaturas mínimas en descenso en el Pirineo y con cambios ligeros en el resto; máximas sin cambios, salvo un ascenso en el sur de Teruel. Viento flojo de dirección variable.

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- CATALUÑA: cielo poco nuboso o despejado y probabilidad de bancos de niebla matinales en el norte de la Depresión Central. Aumento de los intervalos nubosos por nubosidad de evolución diurna, con probabilidad de chubascos dispersos en el extremo norte. Temperaturas en ascenso, en descenso o sin cambios. Viento flojo ocasionalmente moderado.

- EXTREMADURA: cielo nuboso en la mitad norte e intervalos nubosos en la sur, con lluvias y chubascos que serán más intensos y frecuentes en el norte montañoso, menos probables hacia el sur de la región. Temperaturas mínimas sin cambios o en ligero descenso y máximas en ligero ascenso. Viento tendiendo a variable, flojo o moderado.

- COMUNIDAD DE MADRID: probables bancos de niebla en el entorno de Somosierra y en el tercio sur. Intervalos nubosos en el llano y nuboso en la Sierra, con nubosidad de evolución. Posibilidad de lluvias débiles y chubascos dispersos en la Sierra. Temperaturas mínimas en ligero descenso y máximas en ligero ascenso. Viento flojo variable.

- CASTILLA-LA MANCHA: probables brumas o nieblas matinales dispersas en zonas del cuadrante noreste. Cielo poco nuboso en el sureste, y nuboso o con intervalos nubosos, con nubosidad de evolución en el resto. Posibilidad de lluvias débiles y chubascos dispersos en el extremo noroeste.

Temperaturas mínimas en descenso; máximas en ligero ascenso o con pocos cambios. Viento flojo que tenderá a variable.

- COMUNIDAD VALENCIANA: cielo despejado, excepto intervalos de nubes bajas y bancos de niebla en el interior del norte de Valencia y de nubes de evolución diurna en el interior del norte de Castellón. Temperaturas mínimas en ascenso o con cambios ligeros; máximas en ascenso o sin cambios. Viento flojo, ocasionalmente moderado.

- REGIÓN DE MURCIA: cielos poco nubosos. Temperaturas con pocos cambios. Vientos flojos variables, con intervalos moderados.

- BALEARES: cielo poco nuboso o despejado. Temperaturas con pocos cambios o en ligero ascenso. Viento entre flojo y moderado con brisas costeras.

- ANDALUCÍA: predominio de cielos poco nubosos en la vertiente mediterránea; nubosos en el resto, sin descartar precipitaciones débiles y dispersas, quedando en poco nubosos. Temperaturas mínimas en descenso, localmente sin cambios; máximas en ascenso, localmente sin cambios. Vientos moderados en el litoral mediterráneo y flojos en el resto.

- CANARIAS: cielo poco nuboso tendiendo a nuboso en el norte y este, sin descartar lluvias débiles y dispersas vespertinas en las islas de mayor relieve. Temperaturas mínimas con pocos cambios y máximas en general en ligero ascenso, más acusado en vertientes oeste de las islas centrales.

Viento en general flojo, de dirección variable. En cumbres centrales de Tenerife, viento localmente fuerte sin descartar rachas ocasionales muy fuertes. EFE