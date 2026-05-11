1-1. El Rayo se acerca a la salvación y el Girona se mantiene en peligro

Madrid, 11 may (EFE).- El Rayo, con un gol del brasileño Alemao a los 85 minutos, y el Girona, con otro del uruguayo Christian Stuani a los 89, empataron en Vallecas, en el partido correspondiente a la jornada 35 de LaLiga EA Sports.
Con este resultado, el Rayo Vallecano se sitúa décimo con 43 puntos, a dos de la séptima plaza que da acceso a Europa, y el Girona se queda decimoséptimo con 39, solo dos por encima del descenso. EFE
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