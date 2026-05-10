Un reto en redes sociales para repasar química o física, la fórmula para superar la PAU

María Ruiz

Granada, 10 may (EFE).- Ajustes en medio ácido, electrólisis o códigos genéticos son conceptos poco asociados a retos virales, 'trends' o 'reels', pero han logrado una reacción perfecta gracias a Pablo Osorio, el responsable de 'Una química para todos', que ha lanzado en redes un reto para ayudar a superar con nota la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU).

PUBLICIDAD

En menos de un mes, los estudiantes de Bachillerato y Formación Profesional de Grado Superior se examinarán de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU), un temido test que pone de los nervios al alumnado y sus familias por ser el reto académico que decide qué carrera y dónde la van a estudiar.

El docente Pablo Osorio ha respondido al reto con otro reto, una serie de cincuenta vídeos en los que desvela las claves de la química, la física, las matemáticas y la biología y resuelve los problemas competenciales que han caído en exámenes anteriores para ayudar a los estudiantes a cazar el 10.

PUBLICIDAD

"Cada uno de estos vídeos supone un soporte, una ayuda fundamental y clave que asegurará al estudiante una mayor nota al evitar los errores más típicos que se suelen cometer", explica a EFE Osorio, que ya ha hecho simulacros de PAU multitudinarios y otras propuestas para ayudar a mejorar la nota del alumnado.

Este granadino de 35 años usa el humor para hacer más sencilla la química, ha diseñado su propio método de enseñanza y logra que chavales hagan cola para comprar sus libros de preparación de la PAU de Matemáticas, Física, Química y Biología.

PUBLICIDAD

Osorio se adapta al lenguaje de los estudiantes que sufrirán la PAU con este reto que busca ser viral y que lleva las claves de unas asignaturas con mala fama a la inmediatez de las redes sociales, vídeos de menos de tres minutos que comprimen y simplifican el temario de un año.

"La propuesta son vídeos cortos para no saturar y el reto arranca con la promesa de que si me aguantaban durante los 50 días, un total de 2 horas de visionado aproximadamente, su nota se dispararía y tendrían más posibilidades de acceder a su carrera universitaria", añade este docente.

PUBLICIDAD

La fórmula del éxito de este reto es que Osorio y su equipo, profesionales de sus academias de Andalucía y Madrid, han revisado los principales problemas que han caído en los exámenes de junio y julio y en los modelos cero de años anteriores para ver qué es lo que más se repite, 'traducirlo' a un lenguaje sencillo y explicarlo en formato redes.

Solo en Tik Tok, el perfil de 'Una química para todos' supera los 246.000 seguidores y los 17,8 millones de 'me gusta', cifras más usuales en vídeos de moda, música o humor y que son clave para superar la PAU con "notaza".

PUBLICIDAD

Armado con rotulador y pizarra y un arsenal de pantallazos, Osorio recomienda repasar los monosacáridos para biología porque caen siempre y ofrece una tabla con tipos, ejemplos y funciones: "esto es lo que te tienes que saber", resume.

Además, resuelve problemas competenciales de matemáticas, recomienda qué saber de moléculas, simplifica la diferencia entre vacuna y suero y resuelve dudas sobre los números cuánticos, temita que cae en el 75 % de los modelos cero de todas las comunidades autónomas.

PUBLICIDAD

Para quitar hierro a la dureza de la PAU y sumar FE -un chiste de químicos-, este reto incluye también consejos 'tontos' que son a la vez salvavidas, como pasar las unidades al sistema adecuado o poner la calculadora en modo x.

"Insisto mucho en que un error típico puede costarte perder la puntuación completa de un ejercicio, lo que supone 2 puntos del examen y, en el caso de que sea una asignatura específica, hasta 4 décimas de la media global", explica.

PUBLICIDAD

Ha preparado el reto para que cinco segundos de nervios no empañen dos años de trabajo y porque sabe que cuatro décimas de nota marcan la diferencia entre estudiar x o y, y hacerlo en Madrid, Granada o Barcelona.

Empatiza con su audiencia, usa un lenguaje alejado del académico y resta así sensación de agobio a unos estudiantes que repasan mientras consumen redes sociales y que se descargan y comparten los vídeos como con un 'trend' más. Ha nacido así la fórmula del éxito para la PAU. EFE

PUBLICIDAD

mro/bfv/jlg

(Foto) (Vídeo)