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Tadas Sedekerskis (Baskonia) vuelve al parqué 166 días después

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Vitoria, 10 may (EFE).- El jugador de Kosner Baskonia Tadas Sedekerskis volvió este domingo al parqué en un partido oficial de 166 días después, en el duelo disputado ante el Valencia Basket.

El lituano jugó su último partido precisamente en su país ante Zalgiris Kaunas, el pasado 25 de noviembre después 2025 en la jornada 13 de la competición continental.

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El capitán se sumó a la dinámica del conjunto dirigido por Paolo Galbiati después de someterse a dos operaciones de tobillo, en diciembre y en marzo, para resolver una lesión que se produjo en el pasado Eurobasket con la selección de Lituania.

Sedekerskis disputó 8 minutos y 31 segundos y capturó 4 rebotes. EFE

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jd/sab

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EFE

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