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Pedro Martínez: "Valoro el esfuerzo de los jugadores en no darse por vencidos"

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Valencia, 10 may (EFE).- El entrenador del Valencia Basket, Pedro Martínez, señaló en rueda de prensa tras la derrota de su equipo ante el Baskonia por 86-88 que valora el esfuerzo mostrado por sus jugadores para no darse por vencidos cuando perdían por catorce puntos a poco más de tres minutos para el final y no dejarse ir, a pesar del importante encuentro de Euroliga que les espera el miércoles ante el Panathinaikos.

"En todo el partido ha habido momentos positivos y negativos de los dos equipos, hemos hecho buenos parciales, pero se evaporaban rápido para los dos equipos. Eso ha pasado al final en el último cuarto y nos ha dado esa opción de ganar al final", explicó.

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"Hay que valorar como muy positivo el esfuerzo de los jugadores por no darse por vencidos y seguir luchando en el último parcial cuando ellos ganaban de 14 puntos y quedaban tres minutos y era fácil dejarse desconectar, pero han tenido muy buena mentalidad y hemos tenido opción de ganar", añadió.

El técnico catalán restó importancia a la defensa zonal del Baskonia, que su técnico admitió haber copiado de la empleada por el Real Madrid ante el Valencia. "Las tácticas muchas veces están sobre valoradas, funcionan si tienes a Tavares o jugadores que marcan mucho en defensa. Debemos pensar en mejorar, pero no creo que haya que buscar una explicación en la táctica", subrayó.

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Por último, señaló que sobre su jugador Braxton Key, que se retiró del partido al comienzo del tercer cuarto tras recibir un fuerte golpe en la nariz "no sé cómo está, al jugador se lo han llevado la hospital y no me han dicho nada aún". EFE

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EFE

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