Espana agencias

Un total de 94 pasajeros de 19 nacionalidades han desembarcado hoy del Hondius

Guardar
Google icon

Granadilla de Abona (Tenerife), 10 may (EFE).- Un total de 94 pasajeros del buque Hondius han desembarcado durante la jornada de hoy en el puerto de Granadilla para tomar los diferentes vuelos que los han llevado a sus lugares de origen mientras que para mañana está previsto que lo hagan 24.

Este dato ha sido aportado por la ministra de Sanidad, Mónica García, en la rueda de prensa para hacer balance de la jornada junto a los ministros de Interior, Fernando Grande-Marlaska, y Política Territorial, Ángel Víctor Torres, así como con el director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom.

PUBLICIDAD

García ha explicado que se han realizado 7 vuelos que han transportado personas de ocho nacionalidades y en el planificado por Países Bajos han viajado ciudadanos de 11 nacionalidades distintas.

La jornada, ha dicho la ministra, se ha desarrollado con total normalidad y seguridad, y se ha congratulado que tanto la mujer de Alicante como la de Barcelona, que se mantenían aisladas por ser contactos de una de las afectadas, han tenido una PCR negativa.

PUBLICIDAD

Para mañana si está previsto que el barco realice el repostaje a primeras horas de la mañana y por la tarde se realizarán los últimos vuelos procedentes de Australia, que trasportará a seis personas, y otro de Países BAjos, a 18 pasajeros. EFE

Temas Relacionados

EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Mario Vilau dio la única vuelta al ruedo en la Maestranza

Infobae

El Aaarhus, campeón de Dinamarca 40 años después

Infobae

1-3. El Unión Berlín de Marie-Louise Eta logra su primer triunfo

Infobae

El DUX sella la permanencia y desciende al Alhama; el Real Madrid gana el derbi

Infobae

Galbiati: "Hemos conseguido una buena victoria ante un equipo que es increíble"

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Muere José Ballesta, alcalde de Murcia, por un cáncer a los 67 años: “Una persona que dedicó su vida al servicio público”

Muere José Ballesta, alcalde de Murcia, por un cáncer a los 67 años: “Una persona que dedicó su vida al servicio público”

Rechazan la incapacidad permanente total a un fotógrafo de 63 años que tuvo que someterse a dos operaciones de cadera y tiene prótesis en ambas piernas

Una pareja es condenada por suplantar la identidad de Brigitte Macron: el tribunal francés les ha negado el derecho al voto en los próximos dos años

Procedente el despido de una cuidadora de personas mayores que se quedó dormida en el turno de noche y no realizó los controles mínimos de la residencia

No todo es la baliza V-16: multa de 200 euros por no llevar el líquido o recambio obligatorio, pese a tener el dispositivo de señalización en el coche

ECONOMÍA

Los diez documentos que necesitas tener en regla antes de comprar una casa

Los diez documentos que necesitas tener en regla antes de comprar una casa

Las personas que van a ser despedidas tienen seis horas retribuidas para buscar un nuevo empleo

Juanma Lorente, abogado laboralista: “Si cumples este requisito y te ha salido a pagar en la renta, debe pagarlo la empresa”

Fermín Lorda, carpintero: “Desde que empecé, nunca he tenido un día que no tuviera trabajo. Enseguida tienes más del que puedes hacer”

Solo uno de cada 25 trabajadores del campo tiene su salario blindado frente a la inflación

DEPORTES

FC Barcelona - Real Madrid, en directo: última hora del partido de LaLiga en vivo

FC Barcelona - Real Madrid, en directo: última hora del partido de LaLiga en vivo

Nico Williams enciende todas las alarmas tras abandonar el partido ante el Valencia lesionado: podría peligrar para el Mundial 2026

A qué hora y dónde ver el partido de LaLiga entre el FC Barcelona y el Real Madrid

El exjugador del club blanco Tote analiza el Clásico: “El Madrid no tiene ya nada que perder y en estas situaciones es peligroso”

Marc Márquez sale volando de su Ducati en la carrera al Sprint y es declarado “no apto” para correr: “Ese tornillo me hace fallar”