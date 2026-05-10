Un total de 94 pasajeros de 19 nacionalidades han desembarcado hoy del Hondius

Granadilla de Abona (Tenerife), 10 may (EFE).- Un total de 94 pasajeros del buque Hondius han desembarcado durante la jornada de hoy en el puerto de Granadilla para tomar los diferentes vuelos que los han llevado a sus lugares de origen mientras que para mañana está previsto que lo hagan 24.

Este dato ha sido aportado por la ministra de Sanidad, Mónica García, en la rueda de prensa para hacer balance de la jornada junto a los ministros de Interior, Fernando Grande-Marlaska, y Política Territorial, Ángel Víctor Torres, así como con el director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom.

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García ha explicado que se han realizado 7 vuelos que han transportado personas de ocho nacionalidades y en el planificado por Países Bajos han viajado ciudadanos de 11 nacionalidades distintas.

La jornada, ha dicho la ministra, se ha desarrollado con total normalidad y seguridad, y se ha congratulado que tanto la mujer de Alicante como la de Barcelona, que se mantenían aisladas por ser contactos de una de las afectadas, han tenido una PCR negativa.

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Para mañana si está previsto que el barco realice el repostaje a primeras horas de la mañana y por la tarde se realizarán los últimos vuelos procedentes de Australia, que trasportará a seis personas, y otro de Países BAjos, a 18 pasajeros. EFE