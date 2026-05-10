El Barça acaricia el título al descanso con goles de Rashford y Ferran Torres (2-0)

Barcelona, 10 may (EFE).- El Barcelona acaricia al descanso el título de LaLiga EA Sports gracias a los goles de Marcus Rashford, de falta directa (min.9), y Ferran Torres (min.19) que penalizaron en el primer tiempo al Real Madrid.

El conjunto azulgrana conquistará su vigésimo noveno trofeo liguero si gana o empata el clásico de la 35ª jornada que se disputa en el Spotify Camp Nou. EFE

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