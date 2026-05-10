Galbiati: "Hemos conseguido una buena victoria ante un equipo que es increíble"

Valencia, 10 may (EFE).- El entrenador del Kosner Baskonia, Paolo Galbiati, señaló en la rueda de prensa posterior a la victoria de su equipo en el Roig Arena por 86-88 al Valencia Basket, que es un gran triunfo "ante un equipo que es increíble".

"Es una buena victoria para nosotros ante un equipo que es increíble. Tiene un partido muy importante en tres días y espero que ganen. Creo que Pedro (Martínez) y todo su 'staff' lo merecen por la temporada que están haciendo, con un baloncesto increíble, me gusta mucho como juegan", aseguró.

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Sobre el desarrollo del encuentro, admitió que "nosotros hemos sufrido cuando estábamos delante al final por trece puntos, con cuatro faltas y no hemos estado muy listos, pero al final hemos podido ganar".

Galbiati reconoció que copió del Real Madrid la defensa zonal que empleó ante el Valencia en este encuentro. "Hemos cogido esa idea de Scariolo de lo que hizo aquí con el Real Madrid y funcionó", apuntó.

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Por último, aseguró que verá el partido del miércoles entre el Valencia y el Panathinaikos que decidirá el último equipo que se clasifica para la Final a Cuatro de la Euroliga, ya que aseguró que en esta serie "se ha visto el mejor baloncesto de los últimos años en los cuatro partidos". EFE