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Real España y Génesis lideran triangulares del Clausura hondureño

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Tegucigalpa, 9 may (EFE).- Real España, que este sábado venció por 3-1 a Olimpia, y Génesis, favorecido por Olancho, que se impuso 1-2 a Motagua, lideran las triangulares del torneo hondureño Clausura, al cierre de la primera ronda de las semifinales.

Dirigido por el costarricense Jeaustin Campos, Real España encabeza el grupo A con tres puntos, los mismos que han sumado Olimpia, segundo lugar, y Marathón, tercero.

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Por reglamento, Real España, que cerró en el primer lugar al finalizar las dos vueltas regulares del torneo, lidera el grupo A con un triunfo y una derrota, 0-1, que sufrió ante Marathón.

En el juego de hoy, Olimpia, que tiene como timonel al uruguayo Eduardo Espinel, se puso en ventaja en el primer minuto del partido con gol de Jorge Álvarez y con la pizarra 0-1 se fueron al descanso.

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Real España reaccionó en el segundo episodio con un juego más rápido y al 53 Eddie Hernández, quien había ingresado de cambio, empataba el juego 1-1 mediante lanzamiento de penalti.

Al 71, los dirigidos por Campos remontaron con anotación de Roberto Osorto tras recibir un pase de tacón de Eddie Hernández.

Olimpia no reaccionó y al 82 recibió el tercer gol, en piernas de Jhow Benavídez, para el 3-1 definitivo a favor de Real España.

El equipo Olimpia venía de vencer por 2-0 a Marathón, que tiene como timonel al argentino Pablo Lavallén.

En el primer partido de hoy, correspondiente al grupo B, Olancho, que dirige el colombiano John Jairo López, remontó un juego que perdía 1-0 ante Motagua, del español Javier López.

Motagua fue el primero en anotar, al minuto 32, con gol del uruguayo Rodrigo de Oliveira tras rematar a un metro de la portería de Olancho un centró desde la derecha de Dennis Meléndez.

En el segundo tiempo Olancho apostó por la remontada, la que comenzó a cuajar al minuto 55, de penalti, ejecutado por Kevin López, exjugador de Motagua.

Los dirigidos por Javier López, que en teoría figuraban como favoritos para ganar la triangular de su grupo, tuvieron varias ocasiones para anotar, pero sus atacantes no fueron certeros.

Olancho selló su triunfo 2-1 mediante otro lanzamiento de penalti, convertido por Clayvin Zúniga, al minuto 88.

Al cierre de la primera vuelta, el grupo B lo encabeza Génesis con cuatro puntos, seguido por Olancho, con tres, y Motagua, con uno. Motagua finalizó en el segundo lugar en las dos vueltas regulares del campeonato.

Génesis empató su primer juego, 1-1, con Motagua, y luego venció por 3-1 a Olancho.

El próximo martes Olancho recibirá a Motagua y Olimpia a Real España.

Motagua, que solo ha sumado un punto, está obligado a ganar los dos partidos que le restan para asegurar su pase a la final del torneo, en cuyas dos vueltas regulares tuvo un buen desempeño. EFE

(foto)

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EFE

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