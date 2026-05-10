El crucero Hondius entra en el puerto de Granadilla (Tenerife) para desembarcar al pasaje

Granadilla de Abona (Tenerife), 10 may (EFE).- El crucero Hondius, en el que se ha registrado un brote de hantavirus, ha entrado sobre las seis de la mañana (hora local canaria) en el dique del puerto de Granadilla de Abona, en el que permanecerá fondeado hasta que el pasaje sea desembarcado. EFE
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