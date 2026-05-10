Espana agencias

Moreno pide a Feijóo que cuando gobierne reforme el Código Penal para los narcotraficantes

Guardar
Google icon

Málaga, 10 may (EFE).- El presidente de la Junta y candidato del PP a la reelección, Juanma Moreno, ha pedido este domingo al líder nacional de su partido, Alberto Núñez-Feijóo, que cuando gobierne en España reforme el Código Penal para que los que participen en la "cadena del narcotráfico paguen por ello".

En el acto electoral celebrado en el Centro Deportivo Carranque Javier Imbroda, de Málaga, ha reclamado también a Feijóo, quien le ha acompañado en el mitin, que cuando gobierne en España ponga a disposición de los cuerpos y fuerzas del Estado "todos los recursos" que necesitan para luchar contra el narcotráfico.

PUBLICIDAD

Estas peticiones de Moreno se producen un día después de acudir al funeral de los dos agentes de la Guardia Civil que perdieron la vida en una intervención contra el narcotráfico en la costa de Huelva, y tras comprobar, según ha dicho el presidente de la Junta, cómo los narcotraficantes "campan a sus anchas" por la costa andaluza.

Ha destacado el "enorme dolor" que percibió ayer en el sepelio de los "servidores públicos" en Huelva, y ha recordado que hace dos años también murieron otros dos agentes en Barbate (Cádiz) arrollados por una narcolancha.

PUBLICIDAD

Moreno ha lamentado la situación de "familias rotas" por estos sucesos consecuencia de la falta de medios, y ha censurado la "pasividad" del Gobierno a la hora de poner en manos de los agentes los medios necesarios.

Ha recordado que Andalucía es frontera sur y siempre ha tenido problemas con el tráfico de droga, pero ha advertido de que se ha pasado de la zona concreta de la provincia de Cádiz a la de ahora, que están "desde Pulpí a Ayamonte", donde los narcotraficantes "campan a sus anchas".

Juanma Moreno ha censurado que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, no acudiera ayer al sepelio, y ha dicho que los servidores públicos pierden la vida y los dirigentes tienen "la obligación moral y funcional" de estar al lado de las víctimas y sus familiares, por lo que ha lamentado que haya un representante del Gobierno "insensible al dolor". EFE

Temas Relacionados

EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Detenidos 11 patrones de 16 pateras llegadas en abril a Ibiza y Formentera

Infobae

Empleados del Gómez Ulla, expectantes y tranquilos por la llegada de españoles del Hondius

Infobae

Un cayuco "abarrotado" de personas llega al puerto de Los Cristianos (Tenerife)

Infobae

Feijóo pide "mayoría de estabilidad" para Andalucía, que "cree" en Moreno y asegura que el "sanchismo ya no cuela"

Feijóo pide "mayoría de estabilidad" para Andalucía, que "cree" en Moreno y asegura que el "sanchismo ya no cuela"

Maíllo acusa a Moreno de presidir un partido "estructuralmente corrupto"

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

No todo es la baliza V-16: multa de 200 euros por no llevar el líquido o recambio obligatorio, pese a tener el dispositivo de señalización en el coche

No todo es la baliza V-16: multa de 200 euros por no llevar el líquido o recambio obligatorio, pese a tener el dispositivo de señalización en el coche

Un veterinario no podrá trabajar con animales durante más de dos años por haber dejado morir a una perra a la que no dio de comer ni beber durante cinco días

Condenan a ocho años de cárcel a una administrativa que accedió sin permiso 1.329 veces al historial médico de su hija y tres de sus nietos menores de edad

La socialista María Jesús Montero pide dinero para la campaña andaluza a cambio de una rentabilidad superior incluso que la de las Letras del Tesoro

La Armada refuerza su papel en la lucha contra el narcotráfico en la costa española: despliega una fragata y helicópteros

ECONOMÍA

Juanma Lorente, abogado laboralista: “Si cumples este requisito y te ha salido a pagar en la renta, debe pagarlo la empresa”

Juanma Lorente, abogado laboralista: “Si cumples este requisito y te ha salido a pagar en la renta, debe pagarlo la empresa”

Fermín Lorda, carpintero: “Desde que empecé, nunca he tenido un día que no tuviera trabajo. Enseguida tienes más del que puedes hacer”

Solo uno de cada 25 trabajadores del campo tiene su salario blindado frente a la inflación

Las empresas invierten en sus trabajadores cuando es más difícil despedirles: tras la reforma laboral de 2022 la formación se quintuplicó

De la subida del SMI a la transparencia salarial: la avalancha de reformas laborales del Gobierno afectará a 22 millones de trabajadores y 3 millones de empresas

DEPORTES

El exjugador del club blanco Tote analiza el Clásico: “El Madrid no tiene ya nada que perder y en estas situaciones es peligroso”

El exjugador del club blanco Tote analiza el Clásico: “El Madrid no tiene ya nada que perder y en estas situaciones es peligroso”

Marc Márquez sale volando de su Ducati en la carrera al Sprint y es declarado “no apto” para correr: “Ese tornillo me hace fallar”

Arbeloa busca dar por cerrada la crisis del vestuario del Real Madrid: “No voy a quemar a mis jugadores en una hoguera pública, no se lo merecen”

Valdebebas arde antes del Clásico: peleas, sanciones históricas y un vestuario roto en el peor momento para el Real Madrid

Tchouaméni lanza un comunicado y se disculpa con sus compañeros y afición: “Estos incidentes no son dignos del Real Madrid”