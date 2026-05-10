Moreno pide a Feijóo que cuando gobierne reforme el Código Penal para los narcotraficantes

Málaga, 10 may (EFE).- El presidente de la Junta y candidato del PP a la reelección, Juanma Moreno, ha pedido este domingo al líder nacional de su partido, Alberto Núñez-Feijóo, que cuando gobierne en España reforme el Código Penal para que los que participen en la "cadena del narcotráfico paguen por ello".

En el acto electoral celebrado en el Centro Deportivo Carranque Javier Imbroda, de Málaga, ha reclamado también a Feijóo, quien le ha acompañado en el mitin, que cuando gobierne en España ponga a disposición de los cuerpos y fuerzas del Estado "todos los recursos" que necesitan para luchar contra el narcotráfico.

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Estas peticiones de Moreno se producen un día después de acudir al funeral de los dos agentes de la Guardia Civil que perdieron la vida en una intervención contra el narcotráfico en la costa de Huelva, y tras comprobar, según ha dicho el presidente de la Junta, cómo los narcotraficantes "campan a sus anchas" por la costa andaluza.

Ha destacado el "enorme dolor" que percibió ayer en el sepelio de los "servidores públicos" en Huelva, y ha recordado que hace dos años también murieron otros dos agentes en Barbate (Cádiz) arrollados por una narcolancha.

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Moreno ha lamentado la situación de "familias rotas" por estos sucesos consecuencia de la falta de medios, y ha censurado la "pasividad" del Gobierno a la hora de poner en manos de los agentes los medios necesarios.

Ha recordado que Andalucía es frontera sur y siempre ha tenido problemas con el tráfico de droga, pero ha advertido de que se ha pasado de la zona concreta de la provincia de Cádiz a la de ahora, que están "desde Pulpí a Ayamonte", donde los narcotraficantes "campan a sus anchas".

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Juanma Moreno ha censurado que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, no acudiera ayer al sepelio, y ha dicho que los servidores públicos pierden la vida y los dirigentes tienen "la obligación moral y funcional" de estar al lado de las víctimas y sus familiares, por lo que ha lamentado que haya un representante del Gobierno "insensible al dolor". EFE