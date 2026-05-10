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Gerard Encuentra: "Esta victoria ante el Surne Bilbao aún no nos da la permanencia"

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Lleida, 10 may (EFE).- El técnico del Hiopos Lleida, Gerard Encuentra, ha remarcado que "la victoria ante el Surne Bilbao aún no da la permanencia", en la victoria de su equipo por 90-81 ante el conjunto vasco.

El entrenador catalán se ha mostrado muy cauto pese a estar muy cerca de la permanencia en la Liga Endesa. "Yo y cualquier entrenador de la liga no hablará de permanencia hasta que sea matemática. Pueden pasar muchas cosas y debemos seguir trabajando duro", ha dicho.

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"Hoy la afición nos ha llevado en volandas hacia la victoria. Ver un partido en Barris Nord es una experiencia increíble, siempre lo digo, y la gente que nos acompaña es vital para que todo nos vaya bien en los partidos", ha añadido.

Por último, Encuentra ha hablado del último cuarto que ha sido clave para sumar la undécima victoria de la temporada. "Hemos sido capaces de defender más duro y de correr más en transición, lo que nos ha permitido hacer más daño a nuestro rival", ha zanjado. EFE

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jvs/vmc/og

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EFE

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