Jaume Ponsarnau: "Es muy difícil ganar en la pista del Hiopos Lleida"

Lleida, 10 may (EFE).- El técnico del Surne Bilbao Basket, Jaume Ponsarnau, ha remarcado que "es muy difícil ganar en la pista del Hiopos Lleida", tras la derrota de su equipo en Barris Nord por 90-81.

El entrenador catalán ha valorado el partido de su equipo en Lleida que provoca que no puedan entrar momentáneamente entre los ocho primeros clasificados. "Sabíamos que era muy complicado ganar aquí, y hemos fallado muchas situaciones sencillas que nos han acabado condenando", ha dicho.

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"Hoy teníamos la oportunidad de entrar en posiciones de 'play-off', ha sido un partido igualado, pero en el último cuarto ellos han sido mejores en ataque y han merecido la victoria", ha añadido.

Por último, Ponsarnau ha hablado del calendario que queda hasta final de temporada. "Después del triunfo europeo, la temporada aún no ha acabado, y ahora buscaremos estar entre los ocho primeros. La gente de Bilbao se merece ver un 'play-off' de Liga Endesa en Miribilla", ha finalizado. EFE

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