Vox acusa al Gobierno de "falta de inversión" en las infraestructuras hídricas y "gastar el dinero en ONGs"

El jefe de la delegación de Vox en Europa, Jorge Buxadé, ha criticado este domingo en Lebrija (Sevilla) que "las últimas infraestructuras hídricas son de hace 60 años" y mientras el Gobierno de España está "gastando el dinero en ONGs para el desarrollo sostenible y acciones humanitarias en el extranjero".

Buxadé ha atendido a los medios de comunicación tras una visita con la comunidad de regantes, los autónomos y la cooperativa de arroceros del Bajo Guadalquivir en la que también ha participado el candidato de Vox por la provincia de Sevilla a las elecciones andaluzas, Javier Cortés.

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El eurodiputado ha cargado contra el Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, afirmando que "lo peor que le puede pasar a él y lo mejor que le puede pasar a Andalucía es que el Gobierno de la Junta quiera meterse en muchos líos".

En respuestas a los periodistas sobre qué tiene pensado hacer Vox para ayudar a los autónomos, Buxadé, ha explicado que pretenden "bajar el impuesto de los vehículos de tracción mecánica y liberar de formularios a los autónomos".

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"No podemos permitir ya que en el Siglo XXI las administraciones le estén pidiendo a los ciudadanos documentos como la escritura de propiedad de su casa", ha apuntado en referencia a la burocracia administrativa que dice piden a los trabajadores.

Por su parte, Javier Cortés, ha explicado que "ven muchísima preocupación" por la "falta de inversión" contra "la lucha por el envejecimiento del mundo rural", el Gobierno se "está gastando el dinero en unas redes clientelares y en unos gastos superfluos que no tienen ni pies ni cabeza", ha afirmado.

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También ha criticado la "inmigración masiva", añadiendo que "hay muchos jóvenes en esta zona que no es que no quieran trabajar en el mundo rural, sino que se niegan a competir con mano de obra, esclava y barata, que trae la precariedad al mundo rural".

"Burocracia, asfixia legal, trámites administrativos, impuestos, es lo que les dice el Ejecutivo a todos aquellos que quieren emprender", ha concluido.

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