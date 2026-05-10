Espana agencias

Zverev aplasta a Blockx camino a octavos de final

Guardar
Google icon

Roma, 10 may (EFE).- Alexander Zverev, segundo favorito, venció con solidez al belga Alexander Blockx (1-6, 4-6) y se clasificó para octavos de final del Masters 1.000 de Roma tras un encuentro sin sobresaltos para el alemán, en el que fue superior y en el que su joven rival no encontró la manera de plantarle cara.

Zverev, que compite en Roma después de caer hace una semana en la final del Masters 1.000 de Madrid ante el italiano Jannik Sinner en apenas 58 minutos, mantuvo su camino firme en el torneo en busca de su sexto trofeo del circuito y de su tercer título en Roma.

PUBLICIDAD

El germano venció así a un rival que ya ganó el pasado 1 de mayo en semifinales del Abierto de Madrid (2-6, 5-7).

El número 3 del ranking, el alemán con más victorias en tierra de la historia, avanzó así a esta ronda por octava vez en diez participaciones en el torneo.

PUBLICIDAD

El tenista germano, que ya superó en la ronda anterior el derbi ante su compatriota Daniel Altmaier, volvió a exhibir la autoridad que le sitúa entre los principales aspirantes al título en el Foro Itálico.

Con un juego firme y sin concesiones, resolvió el duelo en dos mangas y confirmó su buen momento en la gira sobre tierra batida. El alemán es el jugador con más victorias en torneos Masters 1.000 sobre tierra batida desde 2020, con 48 triunfos.

Mientras que Blockx, de 21 años y número 36 del ranking, rozó los octavos de final de un Masters 1000 por tercer torneo consecutivo esta temporada después de haber comenzado abril sin victorias en el ATP Tour sobre arcilla.

El alemán se enfrentará en octavos de final al ganador del partido entre el estadounidense Tommy Paul y el italiano Luciano Darderi, que se disputa este domingo. EFE

Temas Relacionados

EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Más de 5.000 personas desafían el aguacero para pedir mejoras ferroviarias para Salamanca

Infobae

El edil Pablo Novo sustituirá al alcalde de Zamora como candidato de IU en 2027

Infobae

Jorge Buxadé (Vox) acusa a Marlaska de ser un "traidor" y "no reconocer la labor de la Guardia Civil en ocho años"

Jorge Buxadé (Vox) acusa a Marlaska de ser un "traidor" y "no reconocer la labor de la Guardia Civil en ocho años"

Jorge Martín logra la victoria en MotoGP en el circuito 'Bugatti' de Le Mans

Infobae

Irene Montero acusa a Moreno de admirar a Hernán Cortés: "Llama buena gestión a la muerte de personas con cáncer"

Irene Montero acusa a Moreno de admirar a Hernán Cortés: "Llama buena gestión a la muerte de personas con cáncer"
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

No todo es la baliza V-16: multa de 200 euros por no llevar el líquido o recambio obligatorio, pese a tener el dispositivo de señalización en el coche

No todo es la baliza V-16: multa de 200 euros por no llevar el líquido o recambio obligatorio, pese a tener el dispositivo de señalización en el coche

Un veterinario no podrá trabajar con animales durante más de dos años por haber dejado morir a una perra a la que no dio de comer ni beber durante cinco días

Condenan a ocho años de cárcel a una administrativa que accedió sin permiso 1.329 veces al historial médico de su hija y tres de sus nietos menores de edad

La socialista María Jesús Montero pide dinero para la campaña andaluza a cambio de una rentabilidad superior incluso que la de las Letras del Tesoro

La Armada refuerza su papel en la lucha contra el narcotráfico en la costa española: despliega una fragata y helicópteros

ECONOMÍA

Juanma Lorente, abogado laboralista: “Si cumples este requisito y te ha salido a pagar en la renta, debe pagarlo la empresa”

Juanma Lorente, abogado laboralista: “Si cumples este requisito y te ha salido a pagar en la renta, debe pagarlo la empresa”

Fermín Lorda, carpintero: “Desde que empecé, nunca he tenido un día que no tuviera trabajo. Enseguida tienes más del que puedes hacer”

Solo uno de cada 25 trabajadores del campo tiene su salario blindado frente a la inflación

Las empresas invierten en sus trabajadores cuando es más difícil despedirles: tras la reforma laboral de 2022 la formación se quintuplicó

De la subida del SMI a la transparencia salarial: la avalancha de reformas laborales del Gobierno afectará a 22 millones de trabajadores y 3 millones de empresas

DEPORTES

El exjugador del club blanco Tote analiza el Clásico: “El Madrid no tiene ya nada que perder y en estas situaciones es peligroso”

El exjugador del club blanco Tote analiza el Clásico: “El Madrid no tiene ya nada que perder y en estas situaciones es peligroso”

Marc Márquez sale volando de su Ducati en la carrera al Sprint y es declarado “no apto” para correr: “Ese tornillo me hace fallar”

Arbeloa busca dar por cerrada la crisis del vestuario del Real Madrid: “No voy a quemar a mis jugadores en una hoguera pública, no se lo merecen”

Valdebebas arde antes del Clásico: peleas, sanciones históricas y un vestuario roto en el peor momento para el Real Madrid

Tchouaméni lanza un comunicado y se disculpa con sus compañeros y afición: “Estos incidentes no son dignos del Real Madrid”