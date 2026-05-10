Zverev aplasta a Blockx camino a octavos de final

Roma, 10 may (EFE).- Alexander Zverev, segundo favorito, venció con solidez al belga Alexander Blockx (1-6, 4-6) y se clasificó para octavos de final del Masters 1.000 de Roma tras un encuentro sin sobresaltos para el alemán, en el que fue superior y en el que su joven rival no encontró la manera de plantarle cara.

Zverev, que compite en Roma después de caer hace una semana en la final del Masters 1.000 de Madrid ante el italiano Jannik Sinner en apenas 58 minutos, mantuvo su camino firme en el torneo en busca de su sexto trofeo del circuito y de su tercer título en Roma.

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El germano venció así a un rival que ya ganó el pasado 1 de mayo en semifinales del Abierto de Madrid (2-6, 5-7).

El número 3 del ranking, el alemán con más victorias en tierra de la historia, avanzó así a esta ronda por octava vez en diez participaciones en el torneo.

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El tenista germano, que ya superó en la ronda anterior el derbi ante su compatriota Daniel Altmaier, volvió a exhibir la autoridad que le sitúa entre los principales aspirantes al título en el Foro Itálico.

Con un juego firme y sin concesiones, resolvió el duelo en dos mangas y confirmó su buen momento en la gira sobre tierra batida. El alemán es el jugador con más victorias en torneos Masters 1.000 sobre tierra batida desde 2020, con 48 triunfos.

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Mientras que Blockx, de 21 años y número 36 del ranking, rozó los octavos de final de un Masters 1000 por tercer torneo consecutivo esta temporada después de haber comenzado abril sin victorias en el ATP Tour sobre arcilla.

El alemán se enfrentará en octavos de final al ganador del partido entre el estadounidense Tommy Paul y el italiano Luciano Darderi, que se disputa este domingo. EFE

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