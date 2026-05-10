El Alhama consuma el descenso por segunda vez en dos temporadas en la élite

Alhama de Murcia, 10 may (EFE).- El Alhama Club de Fútbol ElPozo consumó este domingo el descenso a Primera RFEF Femenina desde la Liga F Moeve en la segunda vez que baja en sus dos temporadas en la máxima categoría del balompié español.

La derrota murciana por 2-0 en Eibar y la victoria del Dux Logroño por 1-4 en Valencia confirmó lo que se daba como casi seguro desde hace varias semanas y se certificó con dos jornadas aún por disputarse.

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En el conjunto alhameño se temían lo peor desde que este sábado cayó frente a la Sociedad Deportiva Eibar en el estadio Ipurua y el presagio se confirmó cuando el Dux superó al Levante Unión Deportiva, colista y que jugaba como ya descendido.

A las riojanas les valía hasta el empate para asegurar la permanencia en perjuicio del cuadro entrenado por Juan Antonio García "Randri" pero fueron a por el triunfo y lo consiguieron de forma holgada.

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Esos resultados dejan al Alhama en el decimoquinto y penúltimo puesto en la tabla con 13 puntos sumados y un bagaje de tres partidos ganados, cuatro empatados y 21 perdidos con 20 goles marcados y 72 encajados.

Sin duda que ha pesado demasiado la pésima racha de 17 derrotas consecutivas en el campeonato, que truncaron las de Randri con su igualada a dos en La Coruña para luego imponerse por 3-1 al Real Club Deportivo Espanyol de Barcelona el pasado fin de semana, antes de su KO en Ipurua. En Eibar, los tantos de Laura Camino, de penalti en el minuto 21, y Carmen Álvarez, a pase de la propia Laura Camino en el 67, firmaron prácticamente la sentencia.

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Es la segunda participación de las del Guadalentín en la máxima categoría y la anterior fue la de la campaña 2022/2023, tras su primer ascenso desde el segundo escalón. Entonces, el conjunto murciano bajó también como decimoquinto y penúltimo clasificado, pero con más puntos de los que logrará en el presente curso.

Terminó con 21 puntos y un bagaje de cinco victorias, seis empates y 19 derrotas con 24 goles marcados y 57 encajados.

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Aquel equipo se quedó a dos puntos del filial del Villarreal Club de Fútbol, que se salvó con 23 puntos, y la clasificación la cerró el Deportivo Alavés igualmente con 21 unidades. Tras ese descenso el cuadro azulón se pasó dos campañas en la división de plata hasta que volvió a dar el salto en 2025 pero fue de nuevo efímero su paso por la Liga F Moeve. EFE

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