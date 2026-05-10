Marina Mercante decidió anoche "imponer" la operación en Granadilla, que podría incluir atraque o remolque

La Marina Mercante decidió anoche "imponer" la operación en el puerto de Granadilla de Abona, en Tenerife, que podría incluir no solo el fondeo, sino el atraque o incluso el remolque del buque MV Hondius, afectado por un brote de hantavirus, según consta en una resolución firmada este domingo por la directora general de la Marina Mercante, Ana Núñez Velasco.

La resolución asegura textualmente que ha decidido "imponer la acogida del buque MV Hondius en el puerto de Granadilla, Tenerife, ya sea mediante fondeo o mediante atraque, como se decida por las autoridades responsables del operativo sanitario que se aplicará a las personas que se encuentran en el buque".

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Además, el documento contempla la posibilidad "de que fuera necesario llevar a cabo el remolque del buque MV Hondius", algo que haría "la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima (SASEMAR), conforme al artículo 268 del Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante".

"La Autoridad Portuaria de Granadilla facilitará los servicios necesarios de practicaje, remolque y amarre para la acogida del buque MV Hondius, toda vez que concurre la exigencia del deber de colaboración del artículo 141 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público", continúa el documento.

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Contra esta resolución, que pone fin a la vía administrativa, puede interponerse recurso de reposición, en el plazo de un mes, ante la directora general de la Marina Mercante.

La resolución explica que ha decidido esta vía porque "existe una necesidad de asistencia sanitaria a bordo, con limitaciones operativas para mantener a las personas en el buque durante más tiempo".

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"En este sentido, las autoridades competentes han determinado que el control sanitario es más eficaz en un puerto preparado que manteniendo indefinidamente el buque en alta mar. Asimismo, el puerto de Granadilla, en Tenerife, tiene características de puerto industrial relativamente aislado, con menor interacción con población civil y amplias zonas operativas para las actuaciones necesarias en este caso", reza el documento.

Así, la Marina Mercante "considera justificada la acogida del buque MV Hondius desde la óptica de seguridad marítima y protección de la vida humana" y es por ello que resuelve la obligatoriedad de su acogida.

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