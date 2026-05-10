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‘Insectos al detalle’: macrofotografía para descubrir a los pequeños vecinos urbanos

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Madrid, 10 may (EFE).- La exposición ‘Insectos al detalle. Vecinos urbanos” del Museo Nacional de Ciencias Naturales (MNCN-CSIC) de Madrid invita al público a contemplar de cerca a los insectos y artrópodos que habitan en entornos urbanos principalmente de la península ibérica a través de la mirada del fotógrafo y biólogo madrileño Máher Fahim.

La muestra, que permanecerá expuesta durante casi un año hasta enero de 2027, permite observar de cerca desde las siempre reconocibles hormigas hasta otras especies aparentemente exóticas aunque igualmente presentes en las ciudades como las arañas cangrejo o los zapateros.

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Su intención, explica a EFE el fotógrafo, es “poner en valor” a estos invertebrados y que el público “sea consciente de que convive con ellos”, bien en una gran urbe como la capital de España, bien en su sierra norte, como la garrapata, o en otros puntos del país, como la carcoma fotografiada en una casa de Menorca.

Este grupo biológico "históricamente ha quedado relegado en los museos" por las dificultades para organizar exposiciones específicas sobre los insectos, por lo que la muestra le permite saldar cuentas con "una obsesión que he tenido desde siempre con ellos".

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Reunir todas las imágenes, asegura, "llevó más de dos años y estuvo plagada de retos", como cuando tuvo que desplazarse a una clínica de despiojamiento infantil para conseguir un piojo o tuvo que trabajar con una hormiga desmembrada.

Técnica utilizada

Para conseguir sus impactantes imágenes, Fahim utilizó "focus stacking": una técnica fotográfica que consiste en tomar múltiples fotos de un mismo sujeto enfocando distintas distancias y luego combinarlas digitalmente para lograr una imagen final con una profundidad de campo máxima y perfectamente iluminada.

“Para entender bien esta técnica, sería como hacer un puzzle” con las distintas fotos hasta conseguir el resultado final, en un proceso que además del tiempo requerido para la fotografía propiamente dicha -en sesiones de unas cuatro horas- implica "un proceso de postproducción que podía alargarse semanas".

De la más de veintena de insectos que componen la exposición, Fahim destaca las tomas de la avispa y de la chinche roja, "por la potencia y vivacidad de sus colores".

Invertebrados

Coincidiendo con la opinión de Máher Fahim, el vicedirector de exposiciones del MNCN-CSIC, Borja Milá, ha detallado a EFE el interés del museo a la hora de apostar por este tipo de exposiciones para acercar al público al mundo de los insectos, un grupo “muy difícil que la gente conozca”, cuando precisamente el conocimiento de algo "es la mejor forma de preservar la biodiversidad y contribuir a su conservación".

La propuesta fotográfica "no se limita a presentar su aspecto original, sino que realza la belleza de estos animales”, añade, lo que a su juicio facilita la divulgación.

Además de su impacto visual inmediato y su condición de complemento para las colecciones históricas, la muestra servirá para “preservar digitalmente las colecciones de invertebrados”, uno de los retos museísticos especializados a día de hoy.

En todo caso, no es la primera vez que Fahim expone en este escenario, ya que en 2024 este autodefinido "fotógrafo multidisciplinar caracterizado por un estilo con recursos analógicos y una constante de Naturaleza” ya presentó su exposición 'Vida secreta: descubriendo la fauna urbana', también dedicada a la entomología. EFE

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EFE

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