Marcelino revoluciona el once y Demichelis sale con lo esperado

Palma, 10 may (EFE). - Mallorca y Villarreal se verán las caras en el Estadio Mallorca Son Moix en un partido donde los locales recuperan a Zito Luvumbo de inicio y el cuadro amarillo realiza hasta ocho cambios en el once.

Los bermellones afrontan el partido como una final, conocedores de que un triunfo les dejaría en muy buena posición en la lucha por la salvación, y por ello Demichelis no rota a excepción de Mateu Jaume, que ocupa el lugar de un Maffeo sancionado.

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El once es: Leo Román; Mateu Jaume, Mascarell, Valjent, Mojica; Darder, Samu, Morlanes, Torre; Luvumbo, Muriqi.

En cambio, Marcelino agita el árbol por completo y solo Renato Veiga, Comesaña y Arnau Tenas repiten del equipo que salió el pasado fin de semana contra el Levante. Los elegidos son: Arnau Tenas; Mouriño, Marín, Veiga, Cardona; Buchanan, Comesaña, Thomas, Alfon; Ayoze, Oluwaseyi.

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