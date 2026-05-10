Un cayuco "abarrotado" de personas llega al puerto de Los Cristianos (Tenerife)

Las Palmas de Gran Canaria, 10 may (EFE).- Un cayuco "abarrotado", con más de 100 inmigrantes a bordo, ha llegado a mediodía de este domingo al puerto de Los Cristianos, al sur de Tenerife, escoltado por primero por la Salvamar Alpheratz y después por la Menkalinan, han informado a EFE fuentes de Salvamento Marítimo.

El cayuco ha sido auxiliado por las embarcaciones de Salvamento Marítimo tras haber sido avistado por el buque Bentayga cuando navegaba a unos 3,7 kilómetros de la playa de Las Galletas, en el municipio de Arona, han indicado las fuentes.

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El aviso del buque ha sido recibido a las 10:25 horas (hora canaria), cuando se ha movilizado a las dos salvamares para su auxilio, y ha sido a las 11:05 horas (hora canaria), cuando la Alpheratz lo localizó parado e intentó que arrancara para escoltarlo hasta el puerto de Los Cristianos.

La Salvamar Alpheratz lo ha escoltado hasta el punto de encuentro fijado con la Menkalinan, que ha continuado junto al cayuco hasta que entró en el puerto, donde a las 12:15 horas se produjo el desembarque de los inmigrantes que viajaban en él.

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Salvamento Marítimo movilizó también de manera preventiva para este operativa al buque Heroínas de Sálvora.

Parte de estas embarcaciones estaban ya en alerta en la zona, colaborando en Granadilla de Abona en el operativo de fondeo y desembarco del crucero MV Hondius, que sufrió un brote de hantavirus durante su travesía por el Atlántico sur. EFE

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