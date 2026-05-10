Espana agencias

Empleados del Gómez Ulla, expectantes y tranquilos por la llegada de españoles del Hondius

Guardar
Google icon

Madrid, 10 may (EFE).- Los trabajadores del Hospital Gómez Ulla de Madrid aguardan "expectantes" pero "tranquilos" la llegada de los 14 pasajeros españoles del crucero afectado por un brote de hantavirus, con "todo preparado y organizado" para garantizar que su cuarentena se hará en las máximas condiciones de seguridad para todos.

Así lo han relatado a los medios a las puertas del Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla Silvia Valcarce, del sindicato de Enfermería Satse del Gómez Ulla, y José García, delegado de prevención de CSIF.

PUBLICIDAD

"Estamos preparados. Estamos un poco expectantes ante la llegada de los contactos sanos, pero tranquilos y preparados en todo momento" porque el personal de este centro no es ni mucho menos la primera vez que se enfrenta a una situación de estas características, ha garantizado Valcarce.

De hecho, ya lo hicieron en otras crisis sanitarias como la del ébola o la covid-19, cuyo protocolo repetirán también para la del hantavirus.

PUBLICIDAD

Aunque aún se desconoce por dónde entrarán, el camino que hagan los españoles del Hondius desde el exterior del hospital hasta un ascensor que les llevará a la planta de aislamiento será un circuito cerrado que será desinfectado y se volverá a limpiar, asegurando en todo momento que no tengan contacto ni con los trabajadores que no sean los destinados a su atención ni con otros pacientes ni familiares.

En la planta de aislamiento del Gómez Ulla estarán asistidos por dos enfermeras y una auxiliar de enfermería. "Son contactos sanos, personas que en principio no necesitan ninguna atención ni asistencia de urgencia", ha resaltado.

Según lo establecido en el protocolo aprobado por la Comisión de Salud Pública el viernes, nada más llegar se les hará una prueba PCR y otra a los 7 días. "Empezaremos con todo, analítica, PCR, toma de temperatura, toma de constantes vitales, una exploración de todo", ha confirmado García.

Durante el tiempo que se prolongue la cuarentena, que se irá determinando en función de la evolución de la situación, se llevará a cabo una vigilancia activa, que incluye el registro de la temperatura dos veces al día para detectar precozmente cualquier síntoma compatible con la infección, los cruceristas deberán permanecer en habitaciones individuales y sin recibir visitas.

En el caso de que alguno desarrollara síntomas como fiebre, disnea, mialgias o vómitos, será trasladado de inmediato a una habitación de aislamiento con presión negativa. Allí se les practicará una PCR en sangre y en suero, y si resulta negativa pero continúa con síntomas, se le repetirá una prueba 24 horas después.

Si siguen persistiendo los síntomas y no hay otro diagnóstico que sea compatible o que sea "razonablemente certero", se repetirá cada 48 horas.

De confirmarse el positivo mediante prueba de laboratorio de la muestra, que analizará el Centro Nacional de Microbiología, el paciente ingresará en la Unidad de Aislamiento y Tratamiento de Alto Nivel (Uatan) del centro hasta su recuperación clínica. EFE

(foto) (vídeo)

Temas Relacionados

EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Vox acusa al Gobierno de "falta de inversión" en las infraestructuras hídricas y "gastar el dinero en ONGs"

Vox acusa al Gobierno de "falta de inversión" en las infraestructuras hídricas y "gastar el dinero en ONGs"

Jaume Ponsarnau: "Es muy difícil ganar en la pista del Hiopos Lleida"

Infobae

Gerard Encuentra: "Esta victoria ante el Surne Bilbao aún no nos da la permanencia"

Infobae

Zverev aplasta a Blockx camino a octavos de final

Infobae

El Alhama consuma el descenso por segunda vez en dos temporadas en la élite

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

No todo es la baliza V-16: multa de 200 euros por no llevar el líquido o recambio obligatorio, pese a tener el dispositivo de señalización en el coche

No todo es la baliza V-16: multa de 200 euros por no llevar el líquido o recambio obligatorio, pese a tener el dispositivo de señalización en el coche

Un veterinario no podrá trabajar con animales durante más de dos años por haber dejado morir a una perra a la que no dio de comer ni beber durante cinco días

Condenan a ocho años de cárcel a una administrativa que accedió sin permiso 1.329 veces al historial médico de su hija y tres de sus nietos menores de edad

La socialista María Jesús Montero pide dinero para la campaña andaluza a cambio de una rentabilidad superior incluso que la de las Letras del Tesoro

La Armada refuerza su papel en la lucha contra el narcotráfico en la costa española: despliega una fragata y helicópteros

ECONOMÍA

Juanma Lorente, abogado laboralista: “Si cumples este requisito y te ha salido a pagar en la renta, debe pagarlo la empresa”

Juanma Lorente, abogado laboralista: “Si cumples este requisito y te ha salido a pagar en la renta, debe pagarlo la empresa”

Fermín Lorda, carpintero: “Desde que empecé, nunca he tenido un día que no tuviera trabajo. Enseguida tienes más del que puedes hacer”

Solo uno de cada 25 trabajadores del campo tiene su salario blindado frente a la inflación

Las empresas invierten en sus trabajadores cuando es más difícil despedirles: tras la reforma laboral de 2022 la formación se quintuplicó

De la subida del SMI a la transparencia salarial: la avalancha de reformas laborales del Gobierno afectará a 22 millones de trabajadores y 3 millones de empresas

DEPORTES

El exjugador del club blanco Tote analiza el Clásico: “El Madrid no tiene ya nada que perder y en estas situaciones es peligroso”

El exjugador del club blanco Tote analiza el Clásico: “El Madrid no tiene ya nada que perder y en estas situaciones es peligroso”

Marc Márquez sale volando de su Ducati en la carrera al Sprint y es declarado “no apto” para correr: “Ese tornillo me hace fallar”

Arbeloa busca dar por cerrada la crisis del vestuario del Real Madrid: “No voy a quemar a mis jugadores en una hoguera pública, no se lo merecen”

Valdebebas arde antes del Clásico: peleas, sanciones históricas y un vestuario roto en el peor momento para el Real Madrid

Tchouaméni lanza un comunicado y se disculpa con sus compañeros y afición: “Estos incidentes no son dignos del Real Madrid”